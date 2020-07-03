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ATO Meclis Başkanı Acı: "Pandeminin açtığı ekonomik yaralar sarılıyor"

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, korona virüs (Covid-19) salgınının, tüm dünya için ciddi bir sağlık tehdidi oluştururken ekonomileri de büyük ölçüde etkilediğini ancak, beklenmedik bu durum karşısında açılan yaraların sarılması için alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını bildirdi.

ATO Meclis Başkanı Acı:
03.07.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:15

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, korona virüs (Covid-19) salgınının, tüm dünya için ciddi bir sağlık tehdidi oluştururken ekonomileri de büyük ölçüde etkilediğini ancak, beklenmedik bu durum karşısında açılan yaraların sarılması için alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Meclis Başkanı Acı, pandemi ve bunun neden olduğu ekonomik göstergeleri değerlendirirken, birlik, dirlik ve huzurla aşılamayacak engel bulunmadığını, bu süreçte toplumun her bireyinin sorumluluklarının olduğunu belirtirken, yaz tatiline giren çocukların ailelerine de önerilerde bulundu.

Acı, açıklamasında, pandemi krizinin ekonominin bütün sektörlerinde yavaşlamaya neden olduğunu, gerilettiğini ve hatta bazılarını durdurduğunu, hükümetlerin, kurumların ve şirketlerin 2020 ile ilgili yaptıkları tüm analiz, beklenti ve planlarını alt üst ettiğini ancak, asla umutsuzluğa kapılmamak gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin sağlık politikalarıyla pandemiden en az kayıpla çıkmak için çok başarılı bir sınav verdiğine vurgu yapan Acı, ekonomiyi ayakta tutacak adımları da değerlendirirdi.

Tüm dünyada etkili olan ve halen de mücadelesi süren salgının sağlık ve ekonomi açısından olumsuz etkileriyle başa çıkabilmek için çeşitli uygulamaların devreye alındığını belirten Acı, "Bütün ülkeler gibi ülkemizde de hükümet, benzeri görülmemiş para ve maliye politikalarına yöneldi. Türkiye olarak da ciddi önlemler alındı ve alınmaya devam ediyor. Bir yandan merkez bankaları likidite sağlama adımlarını atarken diğer yandan maliye politikaları tarafında salgından en fazla etkilenen hane halkı ve firmaların desteklenmesi için önlemler alınıyor" dedi.

Nefes kredisi

Acı, bu kapsamda Adana Ticaret Odası olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Oda ve Borsaların katkılarıyla, koronavirüs salgınından ekonomik açıdan etkilenen firmaların faydalanabileceği yeni dönem Nefes Kredisi imkanı sunduklarını bunun yanı sıra dijital dönüşümle üyelerine daha etkin, ekonomik ve hızlı hizmet imkanı sunduklarını bildirdi.

Korona virüs nedeniyle küresel ekonominin büyük buhrandan sonraki en büyük daralmayla karşı karşıya olduğunu, dünya büyük bir değişimin eşiğindeyken riskler kadar fırsatlar da olduğunu ifade eden Acı, yeni dünya düzeninde Türkiye'nin güçlü bir şekilde yerini alacağına inandığını kaydetti.

Haziran ayı tüketici güven endeksi raporunda görülen artışın umut verici olduğunu ve ekonominin pozitif seyrine işaret ettiğini belirten ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, alınan önlemlerin olumlu etkilerinin önümüzdeki dönemde daha net görülebileceğine inandığını ifade etti.

Ailelere çağrı

ATO Meclis Başkanı Acı, geleceğin teminatı çocuk ve gençlerin önemine de dikkati çektiği açıklamasında ailelere "Yaz tatilini fırsata çevirip, çocuklarımızı geleceğe hazırlamalıyız" önerisinde bulundu. Acı, "Yeni normal hayata geçiş, yaz mevsiminin gelmesi ve okulların tatile girip, liselere ve üniversitelere giriş sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte çocuklarımızın hayata kendilerini hazırlamalarını beklemek yerine, bizler veliler olarak onların hayatı tanımaları ve hayata hazırlanmaları için yön vermeliyiz" dedi.

Bir bireyin meslek seçiminin hayatının en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade eden ATO Meclis Başkanı Acı, "Çocuklarımızın eğilim, ilgi ve yeteneklerini saptamak, arzu ve ideallerini belirlemek, aile, okul ve arkadaş çevresindeki yerini araştırmak gibi sorumluluklarımızın olduğunu unutmayalım" diye konuştu.

Eğitimin üzerinde durulması gereken en öncelikli konu olduğunu ifade eden Meclis Başkanı Acı, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızı hep 'benim çektiğim zorluğu o çekmesin' mantığı ile yetiştiriyoruz. Fakat bu onlara para kazanmanın değerini ve zorluğunu, hayatta karşımıza çıkan engellerle baş edebilmeyi öğretmede yetersiz kalıyor. Çocukların kabiliyet ve başarısı sadece derslerde sağladığı başarı değildir. Bu nedenle yaz tatilini bir fırsat olarak değerlendirip, onları hayata hazırlamalıyız. Örneğin, çocuklarımızı bir esnafın yanında kısa süreli çalıştırarak, bir zanaat öğretebilir, sorumluluk alma, para kazanma bilinci kazandırabilir, yeteneklerinin hangi alanda olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Unutmayalım ki; sanat tek mükemmel ustalıktır ve ustalık birçok hikaye barındırır. Bir gün işveren olmuş, işinde usta olmuş herkesin çıraklık yolundan geçtiğini söylemek mümkündür. Çıraklığını yapmadığınız işin ustalığını yapamazsınız. Hayatın çıraklığı da aynıdır. Hayatın gerçeklerinin çıraklığını çocuklarımıza yaptırmazsak, büyüdüklerinde usta bireyler olmasını sağlayamayız."

Adana yaylaları

ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, açıklamasının son bölümünde, Adana'nın turizm değerlerine dikkati çekerek, binlerce yıllık tarihi geçmişi, bu geçmişten günümüze kalan sayısız tarihi eserleri, Yumurtalık ve Karataş sahillerinin doğal güzelliği ile Torosların yemyeşil yaylaları, şifalı suları, bitki ve hayvan türleri bakımından çeşitliliğe sahip olduğuna vurgu yaptı.

Acı, Türkiye'nin en sıcak kentlerinden birisi olan Adana'nın sahil turizminde istediği noktaya henüz ulaşamadığını ancak, kentin yayla turizmi açısından çok büyük bir potansiyeli barındığını, aşırı sıcaklarda Adanalı için yaylanın bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

İsmail Acı, salgın ile mücadelenin devam ettiği ve risklerin tamamen ortadan kalkmadığı günümüzde, daha güvenli tatil imkanı sunan yaylaların değerlendirilmesi önerisiyle sözlerini tamamladı. - ADANA

Kaynak: İHA

Manşet

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