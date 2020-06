ATO Meclis Başkanı Acı: "Başarı hikayemiz olmalı" Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, pandemi süreci sona erdiğinde her ilin bir başarı hikayesi olacağını belirterek, "Bizim de bir başarı hikayemizin olması gerekiyor" dedi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, pandemi süreci sona erdiğinde her ilin bir başarı hikayesi olacağını belirterek, "Bizim de bir başarı hikayemizin olması gerekiyor" dedi.

İsmail Acı yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının, pandemi ilan edildikten sonra tüm alanlarda küresel değişimler yaşattığı gibi ülkemiz ve dünya ekonomisi üzerinde meydana getirdiği değişimi ve neden olduğu olumsuz sonuçları derinden hissettiklerini söyledi.

Bu değişimin, hayat tarzının, çalışma ortamlarının ve şeklinin, ticaret yönteminin, üretim ve tüketim kalıplarının tamamen farklı bir formata dönüşmesini de beraberinde getirdiğini ifade eden Acı, "Korona virüs salgınının bizlere bıraktığı bu kötü mirasın ismi pandemi ekonomisidir. Karantina ve sosyal mesafe ile hizmet sektöründe başta restoranlarda tüketimin azalmasına, insanların temel önceliklerinin sağlık ve gıda giderleri olması nedeniyle harcama alışkanlıklarının değişmesine neden olmuştur. Konut, otomotiv, mobilya ve beyaz eşya gibi dayanaklı tüketim mallarına olan taleplerin azalmasına neden oldu ve oluyor. Bu büyük değişim, ekonomide hem arzı hem de talebi maalesef olumsuz etkilemiştir" diye konuştu.

Ancak Hükümet tarafından açıklanan uzun vadeli konut, otomotiv, mobilya, beyaz eşya, tatil gibi bir çok ihtiyacın uzun vadelerle vatandaşa sunulmasının piyasalara olumlu yansıyacağını belirten Acı şöyle devam etti:

"Salgın süresince Hükümetin likit pompalaması olumlu sonuçlar doğuracaktır. Şehirlerimizin korona virüs sonrası hasar haritası çıkarılması ve hasara göre adım atılması isabetli olacaktır. Burada altını çizmek istediğim konu, her iş kolunun ekonomik yakınmasıdır. Her iş kolu şikayet edince enkaz altında ölümüm pençesindekilerin sesini duyamıyoruz. Her sektör için il kurulları kurulmalı ve sektörel olarak sorunların üzerine gidilmelidir. Pandemi süreci sona erdiğinde her ilin bir başarı hikayesi olacağı kesin bizim de bir başarı hikayemizin olması gerekmektedir. Hiç bir kurum ve kuruluş tek başına başarılı olamaz, bir araya gelerek ortak akılla çalışmak zorundayız İstihdam, ihracat, turizm, hayvancılık ve tasarruf gibi konular önceliğimiz olmalıdır. Özellikle ithal ürünler yerine ülkemizde üretim teşvik edilmeli ve devletin verdiği krediler artırılmalıdır, kırmızı hatla yerli ve milli üretime yönlendirilmelidir. Pandemi döneminde havayolu ulaşımı iç ve dış uçuşlara kapanmıştır ama artık yavaş yavaş seferler başlamıştır. Bu sevindirici bir durumdur. Adana özelinde Şakirpaşa havalimanın revize edilmesi için de hızla adım atılmalıdır."

Dünyada tedarik zincirinin zayıflaması ve karantina uygulamalarının, üretim üzerinde olumsuz etki yaptığını söyleyen Acı, "Diğer yandan, hafiflediğine şahit olduğumuz ama salgının ne zamana kadar süreceği konusundaki belirsizlik, insanların eve çekilmesi, talebin düşmesi nedeniyle işletmelerin kazançlarına ve ayakta kalmalarını güçleştirmiştir. Bu süreçte sağlık personelimizi ayrı bir kulvarda takdir ediyorum. Sağlık konusunda ülkemiz iyi bir sınav vermiştir. Dünya genelinde sağlık alanında güvenilir bir ülke olduğunu gerek korona mücadelesinde gerekse, teknolojik altyapımızla ispatlamış olduk. Bu başarımız sağlık turizmine büyük katkı sunacaktır. Korona virüs nedeniyle işverene ve vatandaşa verilen desteklerin yanında bu dönemde özellikle kredi ödemelerinin ertelenmiş olması önemlidir. Bu konuda atılacak adımlarım destekçisi olacağız. E-Ticaret pandemi sürecinde büyük önem arz etmiştir. E- Ticaret önümüzdeki dönemin önemli alışveriş alışkanlıklarından olacaktır. Bu alana önem vermeliyiz. Önem vermemiz gereken konulardan biri de Tarımın Dijitalleşmesi. Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile arz ve talebin buluşması ile 50 Bin TL kredi verilecek olması pazarın gücünü artıracaktır. Adana Ticaret Odası olarak bu pandemi sürecinde bir çok adım attık. Bu adımlarımızdan bir tanesi Nefes Kredisi'dir. Üyelerimiz Kredi başvurularına devam ediyor. Zor günleri birlikte aşacağımıza tüm kalbimle inanıyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA