ATO Meclis Başkanı Acı: "2020 ekonominin yılı olmalı"

02.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:04

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, "2020 yılının Adana ekonomimiz için karamsarlığın son bulduğu yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.



Acı, yaptığı açıklamada, ülke ekonomisi üzerindeki riskler ve gelişmeler çerçevesinde, ekonomi yönetiminin yaptığı gerek açıklanan tedbirler gerekse hayata geçirilen reformlarla ekonomide sert savrulmaların önüne geçilme çabalarını izliyoruz ve desteklediklerini ifade etti.



2020'nin daralma döneminden tekrar büyümeye geçilen, ihracatta rekorların kırıldığı ve rekor cari fazlaların görüldüğü bir yıl olmasını ümit ettiğini belirten Acı, "2019 yılını tamamlarken ve yeni bir yıla girdiğimiz bu günlerde umut verici düşünceler paylaşmayı ve iş hayatına yansımalarının olumlu olmasını herkes gibi bizler de arzuluyoruz. Böyle buhranlı ortamlarda, daha güçlü bir Türkiye ekonomisi için çok çalışmak zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Daha çok üretmek ve ihraç etmek zorundayız. Güçlü bir Türkiye ve piyasa ekonomisi için güçlü bir ekonomi programına ve kayıt dışı ekonomi ile mücadeleye çok ihtiyacımız var. Bu değerleri kaybetme, erozyona uğratma lüksümüz yok. Gün, sahip olduğumuz yüksek potansiyeli ortaya çıkaracak bir planlama ve iş birliği ile el ele vererek her zamankinden daha fazla çalışmalıyız. Bugün yeni büyüme ve başarı hikayeleri yazma günüdür. Bu çerçevede Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yaklaşırken yazacağımız hikayenin önemi bir kat daha artıyor. Hepimize düşen görevler büyük. Aynı gemide olduğumuzun bilinci ile atılacak adımların sağlamlığının önemi aynı şekilde büyük. Yeni yılda aldığımız konutta düşen faizler, mobilyada yapılan KDV indirimleri hep tüccarımıza ve ekonomimize moral verecek hamlelerdir. Bu indirimlerin tüm sektörleri kapsaması hızla atağa geçmemizi sağlayacaktır. Öz kaynaklarımızı daha verimli kullanmak durumundayız. Tasarruf bizim için üretmek kadar önem arz eden olmazsa olmazımızdır" diye konuştu.



Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolunun büyük ve güçlü ülke olmaktan geçtiğini, bu yolda daha kaliteli demokrasi, geniş özgürlükler, daha çok reform, daha akıllı büyüme, daha güçlü sanayinin yanında, güçlü finans, tarım ve ticarete ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Acı, şunları kaydetti:



"Türkiye ancak böyle büyük ve güçlü bir ülke olabilir. 2019 yılı her ne kadar tüccarımızı yormuşsa da, 2020 yılı heyecan veren projeler ve yatırımlar yılı olsun. Adana tüccarı üretmeye ve ekonomisine can vermeye her zaman hazır olmuştur. Yeter ki, tüccarımızın nefes alacağı, moral bulacağı ortamlar hazırlansın. Biz bunun örneklerini yıllarca gördük. Adana her alanda olduğu gibi bu günlerin atlatılmasında da öncü olmuş bir şehirdir. 2019 yılında olduğu gibi bu yıl da Meclis, Komitelerimiz ve Üyelerimizin emrindeyim. Bu güçlü iradeyi her alanda görmek istiyoruz. Ben bu vesileyle tüm bu temennilere ek olarak yeni yılınızı kutlar sağlık ve esenlikler dilerim." - ADANA

Kaynak: İHA