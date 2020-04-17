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Ankara Ticaret Odası, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Ekonomi

ATO maske dağıtımına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Valiliği tarafından Ankara Ticaret Odası'na (ATO) ulaştırılan maskeler, ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından Başkent'teki işletmelere dağıtılmaya başlandı.

17.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:55
ATO maske dağıtımına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ankara Valiliği tarafından Ankara Ticaret Odası'na (ATO) ulaştırılan maskeler, ATO Başkanı Gürsel Baran tarafından Başkent'teki işletmelere dağıtılmaya başlandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran ve ATO dağıtım ekibinin ilk durağı Başkent'in mobilya merkezi Siteler oldu. Dağıtım ekibine öncülük ederek Karacakaya Caddesi üzerinde ATO üyesi firmalara ücretsiz maske veren Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi ücretsiz maskeleri üyelerimize, firmalara ulaştırıyoruz. Ankara Valiliğimiz tarafından gönderilen maskeler, ekiplerimiz aracılığıyla tüm Ankara'ya dağıtılacak" dedi. Baran, maske dağıtımı sırasında ATO üyesi işletmelerin korona virüsle mücadele sürecinde yaşadıkları sorunları da dinledi.

ATO Başkanı Baran daha sonra, dağıtım ekibiyle birlikte GİMAT'a geçerek, bu süreçte çalışma temposunu hiç düşürmeyen toptan gıda işletmelerine maske dağıtımı yaptı. Salgınla mücadele sürecinde, evden çalışma imkanı olanların evde kaldığını, bazı sektörlerde de iş yoğunluğunun devam ettiğini hatırlatan Baran, "Korona virüs salgınını ticarette hijyen kurallarına dikkat ederek durduracağız, birlikte başaracağız" dedi.

Tüm Ankara'ya dağıtılacak

Baran, 1 milyon 140 bin adet maskenin Ankara'daki 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere ATO ekipleri tarafından dağıtımının başladığını belirterek, dağıtımın devam edeceğini söyledi.

Baran, bu süreçte tüm işletmeleri hijyen kurallarına uymaları ve en yüksek düzeyde tedbir almaları konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığı talimatıyla dağıtılmaya başlanan ücretsiz maskeler, ATO Organ üyeleri aracılığıyla da kendi komitelerinde bulunan ATO üyesi işletmelere dağıtılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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