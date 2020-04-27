ATO kaynaklarını "Nefes Kredisi" için seferber etti Ankara Ticaret Odasının (ATO) Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere bütün kaynaklarını seferber ettiği "Nefes Kredisi" başladı.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen sektörlere destek olmak ve ticaretin devamını sağlamak üzere bütün kaynaklarını seferber ettiği "Nefes Kredisi" başladı. Oda üyeleri, ATO'dan ücretsiz alacakları faaliyet belgesi ile başvurarak yıllık yüzde 7,5 faizle 50 bin lira ile 100 bin lira arasında kredi kullanabilecek.

ATO geçen yıllarda üç kez gerçekleştirdiği KOBİ finansman projesi "Nefes Kredisi"ne Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeniden başladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun imzasıyla devreye giren Nefes Kredisi'nde işletmelere 6 milyar TL'nin üzerinde kaynak aktarılacak. 2020 yılının tümünde anapara ya da faiz ödemesinin yapılmayacağı Nefes Kredisi, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek. Yüzde 7,5 faizle verilecek kredi 50 bin ila 100 bin TL arasında değişecek.

ATO Başkanı Gürsel Baran, tüm dünyanın aynı anda mücadele ettiği Covid-19 salgınının ticari hayata etkilerini asgariye indirmek için çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar üyelerimizin tüm taleplerinin takipçisi olduk. Bugün de üyelerimizin finansman ihtiyacına katkı sağlayacak Nefes Kredisi'ne en fazla kaynak ayıran Oda olmaktan gurur duyuyoruz. Üyelerimizin yanındayız" dedi.

Kredi başvurusu için sadece ATO'dan alınacak faaliyet belgesinin yeterli olacağını kaydeden Baran, "Üyelerimiz web sitemiz üzerinden başvurarak 'Nefes Kredisi başvurusu içindir' ibareli faaliyet belgelerini https://e-tahsilat.atonet.org.tr/ adresi üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler" diye konuştu. Baran, üretimin, ticaretin ve istihdamın devamı için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon TL ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin TL, 3 milyon TL ile 25 milyon TL (dahil) arasında cirosu olan işletmeler azami 100 bin TL kullanabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA