ATO ile Ziraat Bankası arasında işletmeleri rahatlatacak anlaşma
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ATO ile Ziraat Bankası arasında işletmeleri rahatlatacak anlaşma

25.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:22
ATO ile Ziraat Bankası arasında işletmeleri rahatlatacak anlaşma

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyesi olan işletmelerin tahsilat riski düşünmeden alım-satım yapabilmelerine imkan sağlamak üzere Ziraat Bankası ile "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi"ne imza attı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyesi olan işletmelerin tahsilat riski düşünmeden alım-satım yapabilmelerine imkan sağlamak üzere Ziraat Bankası ile "Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi"ne imza attı.

ATO üyesi işletmelerin tahsilat riski düşünmeden alım-satım yapabilmelerine imkan sağlamak üzere Ziraat Bankası ile Ankara'da uygulanması için geçerli olacak protokol, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ve Ziraat Bankası Ankara 2. Bölge Yöneticisi Burcu Kurgun tarafından imzalandı. ATO Hizmet Binası'nda gerçekleşen imza töreninde açıklamada bulunan Baran, Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi ile pandemi nedeniyle zor günler yaşayan ATO üyelerinin rahatlayacağını belirtti. Baran, "Her sıkıntı bir imtihan vesilesidir. Biz, milletimizin, devletimizin, ülkemizin büyüklüğünü bu dönemde de gördük. Bu süreçte yükü omuzlayan en önemli unsurlardan biri bu ülkenin kamu bankaları oldu" ifadelerini kullandı.

Baran, "Satıcı, 'malımı sattığımda paramı tahsil edebilir miyim' endişesinden kurtulacak. Alıcı da finansmana kolayca erişebilecek. Böylelikle enerjisini, nasıl daha çok yatırım yapacağını, işini nasıl büyüteceğini, ihracatını nasıl artıracağını, ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağını düşünmeye ayıracak. Şimdi milletin bankası Ziraat Bankamız bu işi üstlendi. Gayretlerinden dolayı Ziraat Bankasının tüm ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İmza töreninde açıklamada bulunan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ise, "Pandemi döneminde ticari hayatta müşterilerinin işlemlerini kolaylaştırmak, nakit döngüsünü, nakit akışını sağlamak ve güvenle işlemesini tesis etmek üzere 'Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansman Projesi'ni geliştirerek hizmete sunduk. Bu ürünle mal ve hizmet alanlar ve satanların ihtiyaçları çerçevesinde doğru bir fiyatlamayla finansmana, nakde, uygun vadeye kısaca güvenli bir ticari ortama ulaşması hedeflenmiştir. Bankamız dün ve bugün olduğu üzere bundan sonra da çiftçinin, sanayicinin, esnafın, tüccarın yanında olmayı, onlara destek olmayı sürdürmeye devam edecektir" dedi. - ANKARA

ATO ile Ziraat Bankası arasında işletmeleri rahatlatacak anlaşma
ATO ile Ziraat Bankası arasında işletmeleri rahatlatacak anlaşma
ATO ile Ziraat Bankası arasında işletmeleri rahatlatacak anlaşma
ATO ile Ziraat Bankası arasında işletmeleri rahatlatacak anlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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