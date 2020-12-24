Son dakika haberleri | ATO ile Ziraat Bankası arasında işletme sahiplerini rahatlatacak anlaşma

ATO ile Ziraat Bankası arasında işletme sahiplerini rahatlatacak anlaşma

ANKARA - Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "İnşallah bundan sonra 160 bin üyemizin sorunları önemli ölçüde çözülmüş olacak" dedi.

Ankara Ticaret Odası ile Ziraat Bankası arasında Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi Protokolü imzalandı. ATO Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda gerçekleşen protokol törenine ATO Başkanı Gürsel Baran ve Ziraat Odası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar katıldı.

İmza töreninde konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, yapılan anlaşmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Hepimizin de bildiği gibi çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yaklaşık 9 ay oldu. Mart ayından bu yana reel kesimin büyük sıkıntılar içinde olduğunu biliyoruz. Her sıkıntı bir imtihan meselesidir. Biz milletimizin, devletimizin, ülkemizin büyüklüğünü bu dönemde gördük" ifadelerini kullandı.

Kamu bankalarının bu süreçte yükü omuzlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleyen Baran, "Zor bir süreç, bu zor süreci üyelerimizin biraz daha rahat atlatması, biraz daha sıkıntılarının azalması adına önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Ankara Ticaret Odası uzun zamandır dertleniyordu bu sorunlarla. Ağırlığı kamu bankalarıyla olmak üzere hızla yaptığımız bundan önceki nefes kredilerinde de Türkiye'de en büyük desteği veren banka olmuştur. Son yaptığımız nefes kredisi ışığındaki bütün hepsinde Ziraat Bankası bu işin yükünü çekti. Omuzlayan bankaların içindeydi Ziraat Bankası. Emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum kendilerine" dedi.

Tüccarın asıl işinin alacak verecek olmaması gerektiğinin, malını nasıl satacağını düşünmesi gerektiğini belirten Baran, yeni projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Şimdi Ziraat Bankası, milletin bankası bu işi üstlendi çok önemli bir enstrümanla. Bu tören Bankkart Başak Tedarik Zinciri projesini imza töreniydi. Bu kartımızla inşallah bundan sonra 160 bin üyemizin sorunları önemli ölçüde çözülmüş olacak."

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ise, Ziraat Bankası'nın 150 yıldır Türkiye'nin bankacılık sektöründe amiral gemilerinden biri olduğunu ifade ederek, "Bu pandemi döneminde de ticari hayatta da müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak, ticari hayattaki nakit döngüsünü sağlamak ve güvenli işlemesini test etmek üzere ürün geliştirmiş durumda, bu ürünleri de müşterilerimizin hizmetine sunmuş durumdayız. Bu ürünle mal ve hizmet alanlar ile mal ve hizmet satanlar arasında onların ihtiyaçları çerçevesinde doğru bir fiyatlama ile finansmana, nakde, uygun vadeye ve güvenli bir ticari ortama ulaşması hedeflenmiştir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAYRAM TÜRÜDÜ