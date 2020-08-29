HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Komitesi "ödeme" sorununa çözüm arayışında

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayakta kalmasının tüm dünyanın tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, "Sektörün tahsilat sorununa çözüm üretilmesi, üretimin devamlılığı açısından...

ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Komitesi
29.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:59

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayakta kalmasının tüm dünyanın tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, "Sektörün tahsilat sorununa çözüm üretilmesi, üretimin devamlılığı açısından önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda'nın İlaç ve Tıbbi Cihaz Meslek Komitesi Başkanı Metin Demir ve komite üyeleri, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret ederek, sektörün kamu ve üniversite hastanelerinden alacaklarının tahsilinde yaşanan sıkıntılar ile çözüme yönelik talep ve önerilerini sundu.

Baran, hükümetin, pandemi sürecinde özellikle yerli üretim yapan sektörlerde yeterli desteği verdiğine dikkat çekerek, ilaç ve tıbbi cihaz üretiminin ülkeler için savunma sanayi kadar stratejik olduğunu belirtti.

Sağlık sektöründe yerli ve milli üretimi sağlayan işletmelerin ayakta kalmasının tüm dünyanın tıbbi malzemeye ihtiyaç duyduğu süreçte büyük önem taşıdığını ifade eden Baran, "Sağlık sektörü Kovid-19 pandemisi nedeniyle zorlu bir dönem geçiriyor ancak bununla beraber içinde yaşadığımız süreçte ilaç ve tıbbi cihaz sanayimizin büyümesi ve gelişmesi için üreticisinden satıcısına, kullanıcısına kadar tedarik zincirindeki tüm paydaşların iş birliği ve güç birliğine ihtiyaç var. Sektörün tahsilat sorununa çözüm üretilmesi, üretimin devamlılığı açısından da önem taşımaktadır." değerlendirmelerinde bulundu.

"Ödeme süreleri 36 aya yaklaşıyor"

Demir de yaklaşık 400'ü üretici olmak üzere 2 bin civarında küçük ve orta boy işletmenin, kamu ve üniversite hastanelerinden gerçekleştiremediği tahsilat nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığına işaret ederek, ödeme sürelerinin kamu hastanelerinde 14, üniversite hastanelerinde ise 36 aya yaklaştığını aktardı.

Üreticilerin satışını yaptığı ürünün parasını tahsil edememesinin sektörün en önemli sorunu olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Sektörün verimli çalışabilmesi, geleceğe yönelik planlama yapabilmesi için tahsilat sorunu çözüme kavuşturulmalı. İşletmelerimiz, tedarik ve üretim süreçlerini sağlıklı bir şekilde sürdürürken kamu ve üniversite hastanelerinden geciken ödemelerin yapılmasını talep ediyor. Sektörde sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından firmalarımızdaki nakit akışlarının aksatılmaması son derece önemli."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı Dünya
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada 3. Sayfa
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt Politika
Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Spor
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti 3. Sayfa
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Güncel
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret
'Yaşamak için güzel bir akşam' paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Profesörden artan korona vakaları sonrası korkutan sözler: Hastaneler tıklım tıklım
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik
Selin Ciğerci'den 'Tipine bak' diyen kadın takipçisine sert cevap
Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Elon Musk, mikroçip ile beyin kontrolü sağlayacak teknolojiyi tanıttı
Tanesi tarlada 20, markette 35 lira! Ejder meyvesi kazancıyla üreticiyi cezbediyor
Tanesi tarlada 20, markette 35 lira! Ejder meyvesi kazancıyla üreticiyi cezbediyor
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti
Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi
Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Pazarda yankesicilik yapan sabıkası kabarık kadın, 70 yaşında çıktı
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi
Alaattin Çakıcı'dan 'Cratos'u satın aldı' iddialarına yalanlama
Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Demet Şener Deniz Akkaya Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk İzmir Yunan Yunanistan
Şu an buradasınız: ATO İlaç ve Tıbbi Cihaz Komitesi "ödeme" sorununa çözüm arayışında - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.8.2020 12:02:42. #1.15#
title