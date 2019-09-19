ATO heyeti Özbekistan'da

19.09.2019 10:56

Adana Ticaret Odası heyeti, Özbekistan'a giderek iki ülke arasındaki ticaret hacmini değerlendirdi. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, "İhracatı artırmanın yanı sıra Türkiye ve Adana'ya yapılabilecek yatırımlar için Özbekistan'da yapılan ziyaretlerimiz verimli geçti" dedi.



Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yücel Bayram, beraberindeki meclis ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan ticaret heyetiyle, Özbekistan'a ziyarette bulundu. Özbekistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmek adına yapılan ziyarette, iki ülke arasındaki ticaret hacmi değerlendirildi.



Özbekistan heyetiyle yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bayram, iki ülke arasındaki temasları artırmak için bu tür ziyaretlere ve ülkelerin iş heyetlerini Adana'da misafir etmeye devam edeceklerini söyledi. İhracatı artırmanın yanı sıra Adana'ya yapılabilecek yatırımlar için Özbekistan'da yapılan ziyaretlerin verimli geçtiğini dile getiren Bayram, "Bizi burada ağırlayan Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er ve ticaret müşaviri Abdullah Yavuz Türker'e, Özbekistan Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkan Vekili Jasimov Islom Kazimovich'e, Harezm Valisi Farhod Urazboeviç Ermanov'a, Harezm Vali Yardımcısı Şavkat Tulyaganov'a teşekkür ediyorum" dedi.



Ticaret heyetinin iki grup halinde bölgede faaliyet gösteren mobilya, tekstil, otomotiv, makine, iklimlendirme, ayakkabı, inşaat, mücevherat ve tarım alanındaki tesisleri yerinde incelediklerini kaydeden Bayram, "Adana Ticaret Odası ile Harezm Bölgesi Valiliği ve Harezm Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası arasında Mutabakat zaptı imzaladık. Taşkent ve Urgenç'te gerçekleştirmiş olduğumuz ikili işbirliği görüşmeleri son derece verimli geçti. Toplantılarda yaptığımız fikir alışverişlerinde öne çıkan konuları heyetlerimiz birlikte değerlendirdi. Karşılıklı ticari ilişkilerin geliştirilmesi için yapılması gerekenleri heyetlerimizle birlikte değerlendirdik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA