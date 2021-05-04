ATO Heyeti'nden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kapanma sürecinde faaliyet gösteren işletmelerin e-devlet üzerinden izin alma sürecinde yaşadıkları faaliyet kodu sıkıntılarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e aktarırken, işyerleri için kısa çalışma ödeneği...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kapanma sürecinde faaliyet gösteren işletmelerin e-devlet üzerinden izin alma sürecinde yaşadıkları faaliyet kodu sıkıntılarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e aktarırken, işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine atanan Vedat Bilgin'e "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Bilgin'e, Ankara Ticaret Odası'nın çalışmaları hakkında bilgi veren Baran, korona virüsle mücadele sürecinde sektörlerin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ederek çözümü yönünde çalışmalar yürüttüklerini aktardı. Kapanma sürecinde faaliyet gösteren işletmelerin e-devlet üzerinden izin alma süreçlerinde yaşadıkları faaliyet kodu sıkıntılarını anlatan Baran, bu sıkıntının çözümüne ilişkin öneride bulundu.

Pandeminin başlangıcından bu yana geçen bir yılı aşkın sürede hükümetin istihdama yönelik destekler verdiğini kaydeden Baran, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haziran sonuna kadar uzatılan kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar devam etmesi reel sektörümüz için çok önemli" dedi. Korona virüsle mücadele sürecinde özellikle hizmet sektörü altında yer alan sektörlerin sıkıntı yaşadığını kaydeden Baran, bu sektörlerin SGK prim borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi talebini de iletti. Kayıt dışı istihdam konusuna değinen Baran, asgari ücret ve kıdem tazminatındaki işveren yüklerinin hafifletilmesine ilişkin görüşlerini aktardı.

ATO Başkanı Gürsel Baran'a ziyaretinde, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş ve Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar eşlik etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı