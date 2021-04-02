ATO heyeti, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi
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ATO heyeti, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi

Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi
ATO heyeti, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ticaretin sürdürülmesinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Ticaretin sürdürülmesinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bunlar arasında karşılıksız çek, işçi-işveren davaları, şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu konuları yer alıyor." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran başkanlığındaki heyet, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar, Genel Müdür Yardımcıları Abuzer Yazıcıoğlu ve Ahmet Hasan Kılıç ile toplantı gerçekleştirerek, ATO'nun sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi'nin gündeminde yer alan konuları iletti.

Toplantının açılışında konuşan Baran, ticaretin sağlıklı işleyebilmesi için ticari enstrümanların güvenilirliğinin önemine dikkati çekerek, ticaretin sürdürülmesinin önündeki engellerin kaldırılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini, bunlar arasında karşılıksız çek, işçi-işveren davaları, şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu konularının yer aldığını bildirdi.

Baran, çekin itibarlı bir ödeme aracı olarak ticari hayattaki yerini koruyabilmesi için keşidecinin çeki ödemesini gerektirecek hukuki yaptırımların hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

İşçi-işveren davalarının birçoğunun işverenin kusurlu olduğu anlayışıyla yürütüldüğünü belirten Baran, bunun işgücü piyasası ve ticaret hayatına olumsuz yansıdığını ifade etti.

Baran, konuyla ilgili olarak dava açmada zamanaşımı süresinin kısaltılması gerektiğini vurguladı.

Şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun da etkin ve verimli olmadığını aktaran Baran, uygulamanın firmalar açısından maliyet ve yük oluşturduğunu, mevzuatta avukat bulundurma zorunluluğu için yer alan sermaye miktarının yükseltilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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