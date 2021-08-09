ATO, "Geçmişten Günümüze Başkent'te Ahilik Paneli" gerçekleştirdi
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ATO, "Geçmişten Günümüze Başkent'te Ahilik Paneli" gerçekleştirdi

ATO, 'Geçmişten Günümüze Başkent'te Ahilik Paneli' gerçekleştirdi
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odasının (ATO) "2021 Ahi Evran Yılı" etkinlikleri kapsamında organize ettiği "Geçmişten Günümüze Başkent'te Ahilik Paneli"nin ikincisi yapıldı.

Ankara Ticaret Odasının (ATO) "2021 Ahi Evran Yılı" etkinlikleri kapsamında organize ettiği "Geçmişten Günümüze Başkent'te Ahilik Paneli"nin ikincisi yapıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci yıl dönümüne denk gelen 2021 yılı, UNESCO tarafından "Ahi Evran Yılı" ilan edilirken ATO'nun bu kapsamındaki etkinlik ve faaliyetleri yürütmek üzere oluşturduğu komisyonca organize edilen panel de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyinin (AKK) katkılarıyla gerçekleştirildi.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, panelde yaptığı konuşmada, yıl kapsamında Odanın yürüteceği çalışmaları organize etmek üzere bir komisyon oluşturduklarını hatırlatarak, ATO'yu Ahiliğin devamını sağlayacak bir müessese olarak gördüklerini bildirdi.

Türkiye'nin kalkınmış bir ülke olarak dünya üzerinde belirleyici ve söz sahibi olmasını hedeflediklerini vurgulayan Aktay, "Bunun da yegane yolu değerlerimize sahip çıkarak bir ve beraber çalışmaktan geçiyor. Ahilik kültürü, çağlar üstü bir değerler sistemi oluşturması nedeniyle rehber niteliğini sürdürdü, tarihe gömülerek kaybolmadı. Hatta yüzyıllar geçtikçe kıymeti daha da iyi anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Ahiliğin etkisiyle geçmişten gelen cömertlik felsefesinin Ankara'daki katılımcılık kültürünün gelişmesinde etkili olduğuna dikkati çekerek, bu felsefenin bugün yeniden canlanması gerektiğini kaydetti.

Ahilik kültürünün iş ve sosyal yaşamı belirli kurallar çerçevesinde şekillendiren bir anlayışa sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, "Ahi kültürüyle nasiplenmenin her alanda düzeni sağlaması nedeniyle mahkemelerde iş yükümüzü azaltacağını biliyoruz. Liyakatin, hoşgörünün, katılımcılığın, şeffaflığın, birbirine tahammül etmenin, bütün güzelliklerin buluştuğu bir iklim ancak Ahilikle gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer konuşmalar

Başkent Ankara Meclisi Genel Başkanı Nevzat Ceylan da yeni nesillere Ahilik felsefesinin anlatılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyada daha cumhuriyetin olmadığı bir dönemde Ahiler bu coğrafyayı yönetmiş, asayişini sağlamış, düzeni kuracak altyapıyı oluşturmuşsa bütün dünyaya anlatmak da bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının, siyasetçilerin, belediyelerin başlıca görevi olmalı."

Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan, Ahi Evran'ın yüzyıllar önce dile getirdiği iş bölümü ve uzmanlaşma konularının bugünün iktisat kitaplarında ve derslerinde hala okutulduğunu ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu da dünya tarihinde esnaf örgütlenmelerinin rolünün her zaman çok önemli olduğunu belirterek, belediye olarak yönetimde bu örgütlenmelere öncelik verdiklerini anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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