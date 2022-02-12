ATO "Eko İklim Zirvesi"ne öğrencilerin de katılımı için çalışma yürütüyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, iklim değişikliğinin en çok çocukları etkileyeceğini belirterek, "İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her bir çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Oda'nın Zafertepe Salonu'nda gerçekleştirilen 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesinin olağan komite toplantısına katıldı. Oda öncülüğünde 30- 31 Mart'ta ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne ilişkin komite üyelerine bilgi veren Yılmaz, komite aracılığıyla yürütülecek çalışma sayesinde okulların da zirveye katkısının alınacağını, ortaöğretim öğrencilerinin zirveye katılımının sağlanabileceğini bildirdi.

Yılmaz, öğrencilerin küçük yaşta iklim değişikliği konusunda eğitilmesi gerektiğine işaret ederek, "İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli. Gençlerimizi hiç zaman kaybetmeden bugünden iklim değişikliğine hazırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği konusunun 1971 yılından bu yana dünyanın gündeminde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şanslıyız ki gençlerimiz çevre konusunda yüksek bilince sahip. Konusuna hakim çok sayıda uzmanımız var. Onlarla birlikte hareket ederek yeşil dönüşüm konusunda dünyada öncü olabiliriz. Zirve hazırlıklarını katılımcı bir süreç içinde gerçekleştiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına, özel sektörden eğitim kurumlarına ilgili tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi sayesinde 30-31 Mart, başkent ve ülkemiz için iklim değişikliği konusunda bir milat olacak."

Toplantıya, ATO 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdülkadir Cesur, Komite Başkan Yardımcısı Mahmut Burkankulu, Komite üyeleri Abidin Memili, Cengiz Duygulu, Erol Akbulut ve Sabahattin Yıldız katıldı.