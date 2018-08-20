ATO'dan "Yerli ve Milli" Kamu Spotu

Ankara Ticaret Odası (ATO), yerli ve milli üretime yönelik çağrılara hazırladığı kamu spotlarıyla destek verdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, milli ve yerli üretimin önemine dikkati çekmek için iki film hazırlandı.

Kamu spotu olarak hazırlanan filmlerin ilkinde, Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulan ilk üretim tesislerinden görüntüler yer alırken "95 yıl önce tarihin en ağır şartlarında verdiği istiklal mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandıran Türkiye'nin bir hayali vardı; hür ve bağımsız bir ülke olarak kendi geleceğini kurmak" ifadesi kullanıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden "Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir." sözlerinin yer aldığı filmde, "Aşkla bağlandık hedeflerimize, alın teri ve göz nuruyla büyüttük hayallerimizi, özgürce dalgalansın diye ay yıldızlı bayrağımız. Gönüllerde yer ettik, akıllarda iz bıraktık." denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden, "Biz milletçe bilim konusunda da tarihimize bakarak tam bir özgüven içinde geleceği şekillendirme durumunda ve sorumluluğundayız" çağrısının kullanıldığı filmde, "Tasarımı teknolojisi, üretimi, markası ve pazarlamasıyla yerli ve milli" mesajı vurgulandı.

İkinci filmde de Türkiye'nin bilim ve teknolojide katettiği gelişmeye işaret edildi.

Türkiye'nin ileri teknoloji üretimi yapan tesislerinde çekimler gerçekleştirilerek hazırlanan filmde, "Milli ve yerli olmak durmadan çalışmaktır, en iyisine ulaşmak için" ifadesine yer verildi.

Filmde, "Milli ve yerli olmak birleştirmektir ustalıkla kahramanlığı, bilgelikle cesareti. Milli ve yerli olmak aşkla sahiplenmektir ay yıldızlı bayrağı. 81 milyon yüreği aynı sevinçte birleştirmektir. Bilim merkezi teknoloji üssü, ileri sanayi merkezi Türkiye." sözleri yer aldı.

- "Çalışmaya devam edeceğiz"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin milli ve yerli üretimle küresel anlamda arzu ettiği büyüklükte Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretime ulaşabileceğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Haziran 2018'de imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payının yüzde 94,3 olduğuna işaret eden Baran, imalat sanayi ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının yüzde 3,2, orta yüksek teknolojili ürünlerinin payının ise yüzde 37,6 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

İthalat bağımlılığının azaltılması için sanayide milli ve yerli üretim hamlesinin başlatıldığını hatırlatan Baran, "Türkiye, son 10 yılda her alanda olduğu gibi milli ve yerli üretimde de atak yaptı. Bugün Türkiye, İHA'lardan metroya kadar en yüksek teknolojiyi üretip ihraç eden bir ülke. Milli ve yerli üretim yapan firmalarımızla gurur duyuyoruz. 'Made in Turkey' yazan ürünlerimiz tüm dünyada aranır hale gelinceye kadar çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.