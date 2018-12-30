ATO'dan Yeni Yılda Yeni Vizyon

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin en önemli ekonomik dinamiklerinden biri olan ATO'nun 2019 yılında daha geniş bir vizyonla çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "2019, daha verimli hizmetlerin ve yepyeni bir Ankara vizyonunun yılı olacak" dedi.

ATO'nun 2019 yılı çalışma programını "ortak akıl" ile oluşturduklarını vurgulayan Baran, Başkent ekonomisine yön verecek projeleri hayata geçireceklerini söyledi. ATO Başkanı Baran, Ankara ekonomisinin önümüzdeki on yıllarda izlenecek yol haritasını belirlemek amacıyla ekonominin tüm aktörlerinin katılacağı "Başkent İktisat Kongresi" düzenlenmesi için hazırlık çalışmalarına başlayacaklarını bildirdi. İhracat kapasitesi yüksek geleneksel ürünlerin Ankara üzerinden dünyaya pazarlanması amacıyla düzenledikleri Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nin de ikincisini gerçekleştireceklerini anlatan Baran, 4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları, Ankara'nın En'leri Ödül töreni, Ankara İhracat Çalıştayı ve Ticaret Ataşeleri Buluşması gibi yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte büyük çaplı organizasyonlara imza atacaklarını söyledi.

Karayolu nakliyeciliğinde devrim: Lojik360 Projesi

Baran, Türkiye genelinde sayıları 1 milyonu bulan nakliye aracı ile sürücülerin kayıt altına alınmasını, dijital yöntemle takip edilmesini içeren LOJİK360 Projesi hakkında da bilgi verdi. Projeyi 2019 yılında hayata geçireceklerini kaydeden Baran, "Bu optimizasyon projesi ile yük taşımacılığında verim artışı, 4,9 milyar dolar yakıt tasarrufu, karbondioksit salınımında azalma, tesisleşme ve istihdama katkı sağlanması, hedeflerimiz arasında" dedi.

ATO Başkanı Baran, iç ve dış ticaretin artırılmasına yönelik "Sektör Masaları" ve "Bölge Masaları" projelerinden de söz etti. Ankara ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak sektörlerde alanında uzman kadroların istihdam edileceği "Sektör Masaları" kuracaklarını anlatan Baran, saha çalışması ve pazar araştırması yapmak, fuarları ve güncel gelişmeleri takip etmek, ilgili ülkelerin büyükelçilikleri, ticaret birimleri, ticaret ataşeleri ve ticaret odaları ile iyi ilişkiler geliştirmek amacıyla "Bölge Masaları" oluşturmaya yönelik çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Devlet destekleri tüm üyelere anlatılacak

ATO bünyesinde hizmete giren Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi aracılığıyla tüm üyeleri KOBİ'lere yönelik hibe, teşvik, kredi ve destekler hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Baran, "Üyelerimizin bir bölümü maalesef devlet destekleri hakkında yeterince bilgiye sahip değil. Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi ile bu eksikliği gidereceğiz" dedi.

Baran, ATO üyelerini Avrupa Birliği fonları hakkında da bilgilendireceklerini kaydetti. Baran, ATO üyelerinin hukuki ve diğer konulardaki bilgi ihtiyacını karşılamak amacıyla danışmanlık desteği vereceklerini söyledi.

"Başkent'e bir gün yetmez"

Ankara ekonomisinin canlanması için turizmi geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini bildiren Baran, Ankara'nın tanıtımına yönelik "Başkent'e Bir Gün Yetmez" etkinliğinin yanı sıra Sakarya Meydan Muharebesi'nin meydana geldiği Duatepe, Zafertepe ve Malıköy ile Gordion gibi önemli tarihi ve turistik merkezlerin tanıtımı için de çaba göstereceklerini anlattı. Baran, "Ankara'nın sahip olduğu sağlık turizmi potansiyelinin ve jeotermal kapasitenin, ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimlerimizi arttıracağız" diye konuştu.

Baran, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, Ankara'nın ihracatını artırmak, ATO üyelerinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlediklerini "KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik", "Uygulamalı Dış Ticaret" gibi eğitimlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

811 komite toplantısı yapıldı

ATO'nun yoğun bir yılı geride bıraktığını kaydeden Baran, 67 meslek grubuna kayıtlı 2 bin 205 ana faaliyet alanına ilişkin sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için 811 komite toplantısı gerçekleştirildiğini ve bin 869 komite kararı alındığını anlattı. 2019 yılında da önceliğin ATO üyelerine kaliteli ve hızlı hizmet olduğuna dikkati çeken Baran, "Üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerin mevcut sorunlarının çözülmesi, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması için sektörel stratejiler geliştireceğiz" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti ile aynı yıl kurulan ATO'nun bu yıl 95 yaşını doldurduğunu hatırlatan Baran, "Köklü bir geçmişe sahip olan odamız, 2019 yılında da tarihine ve adına yakışır bir şekilde üyelerine, Ankara ve Türkiye ekonomisine hizmet edecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA