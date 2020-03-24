ATO'dan virüse karşı dayanışma çağrısı
ATO Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgınına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım" ifadesini kullandı.
24.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:49
ATO Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs salgınına karşı dayanışma çağrısında bulunarak, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım" ifadesini kullandı.
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Kaynak: Dunya.com