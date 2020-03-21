ATO'dan üyelerine "ücretsiz belge" desteği
Ankara Ticaret Odası koronavirüs riski nedeniyle üyelerini desteklemek için hazırladığı belgeleri internet üzerinden ücretsiz vermeye başladı.
21.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:58
Ankara Ticaret Odası koronavirüs riski nedeniyle üyelerini desteklemek için hazırladığı belgeleri internet üzerinden ücretsiz vermeye başladı.
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Kaynak: Dunya.com