ATO'dan "Torba Yasa" Değerlendirmesi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Torba Yasa'nın TBMM'de oylanarak kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu yasanın hayata geçmesiyle üretim, yatırım ve istihdam artacak, ekonomi canlanacak" dedi.

ATO Başkanı Baran, Torba Yasa'nın TBMM'den geçmesi dolayısıyla yazılı açıklama yaparak, yasanın çıkmasında emeği geçenlere ve özellikle tüm milletvekillerine teşekkür etti. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yasanın, başta reel sektör olmak üzere tüm toplum kesimleri tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Baran, "Küresel ölçekte ticaret savaşlarının konuşulduğu bu günlerde Hükümetimizin iş dünyasına verdiği bu destek büyük önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

Hükümete ve Maliye Bakanı'na teşekkür

Torba Yasa'nın özellikle istihdamı teşvik noktasında çok önemli düzenlemeler getirdiğini vurgulayan Baran, ATO'nun istihdam üzerindeki vergi yükünün azaltılması taleplerini dikkate aldıkları için Hükümete ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'a teşekkür etti. Baran, şunları kaydetti:

"İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmalar 18-25 yaş arası en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği alacak. Bir kendisi ödüyorsa bir de devlet ödeyecek. Bu destek firmalarımız için büyük fırsattır. Bu düzenlemeler sayesinde milyonlarca kişi iş ve AŞ sahibi olacak. Yaptığımız anketlerde, üyelerimizin en çok dile getirdiği konuların başında istihdam üzerindeki vergiler geliyor. Bu vergilerin işverenler üzerinde büyük bir maliyet yükü oluşturduğunu her vesileyle dile getirdik. Hükümetimize ve Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal'a bu görüşlerimizi dikkate aldıkları, iş dünyası ile yapıcı diyalog içerisinde süreçleri katılımcı olarak yönettikleri için teşekkür ediyoruz."

Reel sektöre önceki yıllarda verilen teşviklerin büyüme verilerine yansıdığını kaydeden Baran, "Reel sektöre yönelik destekler ekonomide karşılığını büyüme, genç ve kadın istihdamına katkı olarak buluyor. Yeni Torba Yasa da aynı şekilde ekonomiyi canlandıracaktır" dedi.

Torba Yasa'nın yatırım açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını kaydeden Baran, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanların 2019 yılının sonuna kadar KDV ödemeyeceğini söyledi.

"Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek"

Milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren asgari ücretle ilgili düzenlemeleri de memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Baran, "Asgari ücretle ilgili düzenleme hem işçinin hem de işverenin yüzünü güldürecek. Son iki yıldır işverene sağlanan asgari ücret desteği bu yıl da devam edecek. Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulmasıyla, asgari ücretli yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmeyecek" dedi. - ANKARA