ATO'dan Teknokent Atağı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Kendi uçağımızı, helikopterimizi, gemimizi yapıyorsak, yerli otomobilimizi de yaparız" dedi.



ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAI-TUSAŞ) Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil'i ziyaret etti. Ziyarette, TAI'nin kuracağı teknokent projesinde ATO'nun yer alması konusu gündeme geldi.



Göreve geldikleri günden bu yana Ankara esnaf ve tüccarının sorunlarını çözmek ve Ankara'yı ileriye taşıyacak projeler geliştirmek için çalıştıklarını söyleyen ATO Başkanı Baran, TAI bünyesinde kurulacak teknokentte yer alabileceklerini söyledi. TAI'nin Ankara için önemli bir değer olduğunu ve önemli işler yaptığını vurgulayan Baran, Kotil'i ATO'nun 11 Ekim'de düzenleyeceği "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Konuşmaktan Yapmaya Nasıl Geçeriz?" konulu konferansa davet etti.



FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimi nedeniyle Türkiye'nin zor bir dönem yaşadığını vurgulayan Baran, "Patlayan her bomba reel kesimi, tüccarı hedefledi. Hamdolsun amaçlarına ulaşamadılar. Bizler de göreve geldiğimiz günden beri tüccarın önünü açacak projelerde yer almaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



TAI'den ATO'ya yüksekokul teklifi



TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise TAI'nin personel sayısını önümüzdeki 10 yıl içinde 5 binden 25 bine çıkarmak istediklerini belirterek, Baran'a bir üniversite ile iş birliği içinde bağımsız yüksekokul kurarak sektöre eleman kazandırma önerisinde bulundu. ATO'nun düzenleyeceği "Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Konuşmaktan Yapmaya Nasıl Geçeriz?" konulu konferansa katılacağını belirten Kotil, kamu alımlarında yerli katkının artırılması için ATO ile iş birliği içinde olacaklarını bildirdi.



ATO Başkanı Baran, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Ankara'nın ve Türkiye'nin yüz akı olan TAI'nin başarılarından gurur duyduklarını belirterek, "TAI gibi uçak ve helikopter üreten kuruluşlar Ankara'da nelerin yapılabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Kendi uçağımızı, helikopterimizi, gemimizi yapıyorsak, yerli otomobilimizi de yaparız" diye konuştu.



Finans kuruluşlarının İstanbul'a taşınması nedeniyle Ankara'nın gelir düzeyi yüksek nitelikli işgücü kaybına uğradığını, bu durumun ticareti olumsuz etkilediğini vurgulayan Baran, TAI'nin beyaz yakalı çalışan sayısını 10 yıl içinde 25 bine çıkarmasıyla birlikte bu kaybın telafi edileceğini bildirdi. Baran, "Biz ATO olarak istihdamı, özellikle nitelikli iş gücü istihdamını artıracak her projeye destek oluruz. Ankara ekonomisi böyle bir iş gücünün ortaya koyacağı katma değer üretimi ile teknoloji üretimi ile ciddi ivme kazanacaktır" diye konuştu.



TAI'yi ziyaretinde Baran'a, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Tarhan, İhsan Şahin ve Ziya Kemal Gazioğlu ile Meclis Üyeleri Halil İbrahim Yılmaz ve Abidin Memili eşlik etti. ATO Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Kemal Gazioğlu, TAI Genel Müdürü Kotil'e ATO'nun düzenlediği 1.Kamu Alımlarında Yerli Katkı ve Offset Uygulamaları Paneli ile Kamu Alımlarında Sanayi İşbirliği Programı Konferansı'nın sonuç Kitaplarını sundu. - ANKARA