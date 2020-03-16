ATO'dan sektörler için "ödeme kolaylığı" talebi Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz." dedi. Kaynak: Dunya.com