ATO'dan sektörler için "ödeme kolaylığı" talebi
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz.
16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, "Kovid-19 salgınından turizm, ulaşım ve lokantacılık başta olmak üzere etkilenen çok sayıda sektör var. Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerimiz için vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini talep ediyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com