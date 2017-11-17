ATO'dan İş Adamlarına "Direkt Uçuş" Çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'dan yurt dışına yapılan uçak seferlerinin sayısının artırılması için iş adamlarına çağrıda bulunarak, bağlantılı uçuşlar yerine direkt uçuşların tercih edilmesinin, seyahat planlamalarının bu hassasiyet gözetilerek yapılmasının uçuşların artırılmasını sağlayacağını belirtti.



ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Ankara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneğinin (ANTOD) kasım ayı toplantısına katıldı.



Baran, burada yaptığı konuşmada, Ankara'dan yurt dışına yapılan havayolu seferlerinin artırılması gerektiğini belirtti.



Başkent'te kongre ve sağlık turizminin gelişmesi için havayoluyla ulaşımın kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Baran, "Turizmin gelişmesini istiyorsak direkt uçuşların sayısını artırmamız lazım. ATO olarak, yeni uçuşlar eklenmesi konusunda girişimlerimiz sürecek." ifadesini kullandı.



İş adamlarından, yurt dışı seyahatlerinde aktarmalı uçuşlar yerine Ankara'dan direkt uçuşları tercih etmelerini isteyen Baran, şunları kaydetti:



"Yeni uçuşlar koymak Türk Hava Yollarının görevi ise sahip çıkmak da bizim görevimiz. Bağlantılı uçuşlar yerine direkt uçuşların tercih edilmesi, seyahat planlamalarının bu hassasiyet gözetilerek yapılması uçuşların artırılmasını sağlayacaktır. Ankara'dan uçun. Bu konuda hepinizden hassasiyet bekliyoruz."



Baran, ATO olarak Ankara'nın turizm pastasından daha büyük pay almasını istediklerini ve bu yöndeki çalışmalara destek verdiklerini bildirdi. Ankara'nın sağlık turizminde de parlak bir geleceğinin olduğunu ifade eden Baran, devletin ve özel sektörün ciddi sağlık yatırımları yaptığını hatırlattı.



Gürsel Baran, ANTOD'un 2014 yılında kurulmuş yeni bir dernek olmasına rağmen Ankara'nın geleceğine katkıda bulunacak çalışmalara imza attığını belirterek, Dernek yönetimini tebrik etti.