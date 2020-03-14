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Ankara Ticaret Odası, Çin Halk Cumhuriyeti, Ayvalık, Ekonomi

ATO'dan, haksız fiyat artışı yapan firmalar için ceza uyarısı

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara mevzuat kapsamında gerekli cezaları uygulayacaklarını bildirdi.

14.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:03
ATO'dan, haksız fiyat artışı yapan firmalar için ceza uyarısı

Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara mevzuat kapsamında gerekli cezaları uygulayacaklarını bildirdi.

Büyükçıvgın, oda binasında yaptığı açıklamada, Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görüldüğünü anımsattı.

Bu konuda başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm bakanlıkların ve yetkililerin gereken önlemleri büyük bir hassasiyetle aldığını belirten Büyükçıvgın, yetkililerin samimiyet ve beceriyle yönettikleri bu süreçten zarar görmeden çıkabilmenin, esnaftan tacire, sanayiden kurum ve kuruluşlarına kadar herkesin samimi gayretleriyle mümkün olabileceğini savundu.

"Gün, krizi fırsata çevirme günü değildir" diyen Büyükçıvgın, şöyle konuştu:

"Gün, bir kere daha kader birliği ederek bir araya gelme günüdür. Biz tüm dünyada yaşanmakta olan koronavirüs salgınını fırsat görüp de ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamız disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksız fiyat artışına tenezzül eden firmalara, mevzuatlarda hükmedildiği haliyle hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Bu kritik süreçte fırsatçılık yapan firmaların, oda ve borsalarımıza ihbar edilmesi önem arz etmektedir."

Büyükçıvgın, basiretli ve dürüst firmaları fırsatçılardan ayıracak olan bu sınavda ayrı gayrı olmayacağını belirterek, "Mesele insandır ve insana dair, yaşama dair bu hususta vicdani olmayan bu türden fiillere tahammül edilemez. Herkes bilmeli ki vatandaşlarımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız." dedi.

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ATO'dan, haksız fiyat artışı yapan firmalar için ceza uyarısı

Kaynak: AA

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ATO'dan, haksız fiyat artışı yapan firmalar için ceza uyarısı

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