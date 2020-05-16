ATO'dan etkinlik sektörü için Kovid-19 tedbir paketi Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayatın bir gerçeği haline geldiğini belirterek, "Bizim bu gerçekle yaşamayı ve ekonominin çarklarını döndürmeyi öğrenmemiz gerekiyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hayatın bir gerçeği haline geldiğini belirterek, "Bizim bu gerçekle yaşamayı ve ekonominin çarklarını döndürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Boş durarak değil tedbir alarak ticaretimizi sürdürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi üyeleri ve etkinlik sektörü temsilcileriyle ATO'da genişletilmiş toplantı yaptı.

Buradaki konuşmasında Baran, ATO'nun Kovid-19 ile mücadele sürecinde üyelerine yönelik yaptığı çalışmaları anlattı.

Kültür ve sanat etkinliklerinin toplumların ilerlemesi için bilim kadar önemli olduğunu vurgulayan Baran, "Kovid-19 tüm dünya ile birlikte bizim de hayatımızın bir gerçeği haline geldi. Bizim bu gerçekle yaşamayı ve ekonominin çarklarını döndürmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Boş durarak değil tedbir alarak ticaretimizi sürdürebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, pandemi süresince evde kalan vatandaşların yeni normalleşme dönemine uyum sağlamaları aşamasında kültür ve sanat etkinliklerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Toplantıda, komite üyeleri ile sektör temsilcileri de sektörün durumu ve normalleşme adımlarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Tedbirler paketi açıklandı

Toplantıda, Kültür ve Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesince etkinlik sektörünün üzerinde çalıştığı tedbirler paketi açıklandı.

Buna göre, etkinliklerde tedbirler üç aşamalı bir eylem planı ile hayata geçirilecek. Eylem planının ilk aşamasını etkinliklerin başlangıcı ve giriş bölümünde alınacak tedbirler oluştururken, etkinlik içi ve sonrası önlemler de diğer aşamalarda uygulanacakları kapsayacak.

Kaynak: AA