ATO'dan dijitalleşme yolunda yeni adım

ANKARA (İHA) - Türkiye'de pilot oda olarak seçilen Ankara Ticaret Odası (ATO), ticaret sicili işlemlerine esas olan imza beyannamesini elektronik ortama taşıyan ilk oda oldu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ATO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'de pilot müdürlük olarak seçilen Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, imza beyannamelerini 8 Şubat tarihinden itibaren ATO üyelerine elektronik ortamdan vermeye başladı. Ticaret sicilinde şirket yetkililerinin imza örneklerini tasdik ettirmek isteyen ATO üyeleri, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden giriş yaparak müracaatta bulunabilecek. Ticari işletmeye yetkili olarak atanan kişilerin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) imza örneği bulunması halinde imza beyannamesi elektronik ortamda düzenlenebilecek. Böylece yaklaşık 2 saati bulan işlem, 2 dakikayı bile bulmayan bir süre içinde ücretsiz olarak gerçekleştirilmiş olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak dijitalleşme çalışmalarına Covid-19 salgını sürecinde hız verdiklerini belirterek, bu süreçte ticaret sicili ve oda belge hizmetlerinin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdıklarını söyledi. Üyelerine yönelik hizmet kalitesinin arttırılması konusunda Türkiye'de ilkleri gerçekleştiren oda olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Baran, "Üyelerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırmak, bizim gündemimizin değişmez maddesi. Bilişim çağında ticaretin bürokrasiye takılmadan devamını sağlamak, üyelerimizin iş ve işlemlerini hızlandırmak için çalışıyoruz" dedi.

ATO üyelerinin imza beyannamesi almak için notere ya da Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne gitmeden işyerlerinden ya da bulundukları ortamdan talep gerçekleştirmelerinin ticarete hız katacağını belirten Baran, "Teknolojik açılımları üyemizin hizmetine sunarak iş ve işlemlerini kolaylaştıran başta İçişleri Bakanlığımıza, Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ve çalışmada emeği geçen tüm kurum/kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi