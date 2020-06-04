ATO'dan dijitalleşme yolunda bir adım daha
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ATO'dan dijitalleşme yolunda bir adım daha

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin zaman kaybını önleyerek iş ve işlemlerini hızlı yapmalarını sağlamaya yönelik dijitalleşme çalışmalarına devam ediyor.

ATO'dan dijitalleşme yolunda bir adım daha
04.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:54

Ankara Ticaret Odası (ATO), üyelerinin zaman kaybını önleyerek iş ve işlemlerini hızlı yapmalarını sağlamaya yönelik dijitalleşme çalışmalarına devam ediyor. Mart ayının ortalarından itibaren Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını karşısında üyelerine yönelik verdiği belge hizmetlerini elektronik ortama taşıyan Ankara Ticaret Odası (ATO), ticaret sicili belgelerini elektronik olarak üyelerine sunan Türkiye'deki ilk oda oldu.

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan yazılı açıklamaya göre ATO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'de pilot olarak seçilen Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün verdiği "Ticaret Sicil Tasdiknamesi", "Merkez Nakli Belgesi", "Şube Açılış Belgesi" ve "İflas ve Konkordato Belgeleri" 14 Mayıs tarihinden itibaren ATO üyelerine elektronik ortamdan verilmeye başlandı.

Ticaret Sicili belgelerini elektronik olarak almak isteyen ATO üyeleri, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin (MERSİS) https://mersis.gtb.gov.tr/ web adresi üzerinden giriş yaparak "Belge Başvuruları" alanından e-imzalı belge müracaatında bulunabiliyor.

Başvuru yaptığı e-belgelerin harç tutarlarını elektronik ortamda kredi kartıyla ödeyen ve ödeme bilgisi Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne ulaşan ATO üyeleri, güvenli elektronik imza ile imzalanarak hazırlanan belgeleri ATO'ya gelmelerine ihtiyaç kalmadan internet üzerinden indirerek kullanabiliyor.

"Bağışıklığımızı dijitalleşerek güçlendiriyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs salgını ile mücadelede sürecinde ticaretin devamını sağlamak için üyelerin ATO binasına gelmeden hizmet almalarını sağlamak ve işlerini hızlandırmak üzere internet üzerinden verdikleri belge sayısını artırmaya yönelik çalışmalara hız verdiklerini belirtti. Baran, "Hepimizin yıllardır dile getirdiği dijitalleşmenin önemini korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde daha iyi anladık. Elektronik ortama taşıdığımız iş ve işlemlerimizde salgından daha az etkilendik. Pandemi karşısında ticaretimizin bağışıklığını dijitalleşerek güçlendiriyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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