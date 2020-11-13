ATO'dan "Devlet destek ve teşvikleri" eğitimi
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ATO'dan "Devlet destek ve teşvikleri" eğitimi

13.11.2020 09:32 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:37
ATO'dan

Adana Ticaret Odası (ATO), üyelerini devlet destek ve teşvikleri konusunda bilgilendirdi.

Adana Ticaret Odası (ATO), üyelerini devlet destek ve teşvikleri konusunda bilgilendirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TOBB ETÜ SEM) iş birliğinde, dijital platformda gerçekleşen eğitimde, TOBB ETÜ SEM Danışmanı Dr. Türkay Kısa, yatırımlara sağlanan devlet destek ve teşvikleri hakkında Oda üyelerine bilgi verdi.

2019'un son günlerinde ortaya çıkan Covid-19'un tüm dünya üzerindeki etkileri devam ederken, geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'de ilk vakanın görülmesiyle birlikte sadece sağlıkta değil, ekonomideki olumsuz etkilerinin de bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İşletme sahiplerinin Covid-19 ile mücadele sürecinden en az seviyede etkilenmesi için vergi ve iş hukuku alanında pek çok düzenleme yapılırken, işlemlere verilen devlet destek ve teşvikleri adeta "can suyu" niteliği taşıyor. Buradan hareketle Adana Ticaret Odasınca, korona virüs önlemleri kapsamında, dijital platformda gerçekleştirilen "Devlet Destek ve Teşvikleri Eğitimi", interaktif bir şekilde ve üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Eğitimde; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ve Kalkınma Ajansı Destekleri hakkında detaylı bilgiler paylaşılırken, bunun yanı sıra Türk Eximbank, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve KOSGEB'in KOBİ Finansman Destekleri de üyelere anlatılarak, bu desteklerden daha fazla faydalanmaları istendi.

Yaklaşık 3 saat süren eğitimin sonunda, Dr. Türkay Kısa katılımcıların sorularını da yanıtlandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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