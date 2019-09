ATO'dan Başkan Aksun'a ziyaret

28.09.2019 10:41

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzincan'da bulunan eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ile Ankara Ticaret ve Sanayi Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu üyeleri, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret ettiler.



Ziyarette Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile bir süre sohbet eden eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ve Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Baran ve ATO Yönetim Kurulu üyeleri Erzincan'da olmaktan ve Belediye Başkanı Bekir Aksun tarafından ağırlanmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.



Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, "Seçimlerden sonra gelemedik hoşgörünüze sığınarak bu ziyareti aynı zamanda şerefli hizmetli başlangıcında tebrik ziyareti olarak kabul buyurun. Yoğun çalışmalarınız arasında heyetimize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.



Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, "Erzincan'ımızın her köşesi güzel. Onun için huzur ve güven anlamında hakikaten kayda değer. Yatırım anlamında yeni yeni girişimler var. Bizim belediyecilik anlamında Erzincan'ın öncelikleri şehir içeriden dışarıya doğru gelişmesi gerektiğine inandığımız için iç bünyede iki mahalle bir çarşımız var. Bunlar kentsel dönüşüm planı içerisinde yenilenmesi gerekiyor. Oraya yıllarca bir müdahale edilmemiş. Oradan başlayıp bir düzenleme yapıp, içeriden dışarıya doğru imar anlamında olsun, yapılaşma anlamında olsun. Malum İstanbul'umuzda deprem oldu. O anlamda geçmiş olsun diyorum. Erzincan'ımız bununla her zaman karşı karşıya. Can kaybı olmaması için imar noktasında ciddi adımlar atıyoruz. İlgili mahallenin dörtte üçünü imara açtık. İnşallah her iki mahallenin dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Diğer anlamda da istihdamı geliştirici adımlar atıyoruz. Geçen ay Bursa Ticaret Odasını ziyaret etmiştik. Geçen hafta İstanbul Ticaret Odasından misafirlerimiz gelmişti. Kendilerine yatırım noktasında avantajlı il olduğunu anlattık. Sermayedar olan dışarı da ki büyüklerimize de bu konuyu anlatıyoruz. Onlar da ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyor. Siz değerli heyetimizin de bu anlam da Erzincan'a kıymet verdiğiniz her haliyle belli. Şehrimizi ziyaret etmeniz bize hem güç hem güven vermiştir" dedi.



Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Baran'da, Başkan Aksun'a teşekkür ederek; "Belediye başkanımıza yeni görevinde başarılar dilerim. Hep beraber ülkemizin her bölgesine kıymet sağlayalım katma değer sağlayalım, oradaki köylünün ürününü kıymetlendirelim dolaysıyla köyden kente göçü önleyelim. Orada ki insanlarımızı mutlu edelim. Bunların hepsini Ankara'yı merkez yaparak pazarlayalım Ankara'dan da pazarladığımızda kıymetlendirerek pazarlayalım. Bizde böylelikle hem şehrimize hem de ülkemize katkı sağlayacak bir takım organizasyonların içerisindeyiz. Erzincan için üzerimize düşen her ne olursa bizde bir neferiz" diye konuştu.



Ziyarette Belediye Başkanı Bekir Aksun, ATO Yönetim kurulu Başkanı Gürsel Baran'a, Erzincan işi bakır tabak hediye ederken, ATO Başkanı Gürsel Baran'da, Başkan Aksun'a plaket takdim etti. - ERZİNCAN

