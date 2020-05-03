ATO'dan "Anneler Günü" çağrısı
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ATO'dan "Anneler Günü" çağrısı

ATO'dan
03.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:41

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi üyesi Halil İbrahim Yılmaz, bu yılki "Anneler Günü"nün korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına denk geldiğini belirterek, "Annemize sevgimizi bir ömre,...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi üyesi Halil İbrahim Yılmaz, bu yılki "Anneler Günü"nün korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına denk geldiğini belirterek, "Annemize sevgimizi bir ömre, çiçek siparişlerimizi bir haftaya yayalım. 10 Mayıs'ta annelerimizin eli dolu, sokaklarımız boş kalsın" dedi.

23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi'nin toplantısında alınan Ankara Kent Konseyi ve Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası tarafından da desteklenen Anneler Günü'nün bir hafta süreye yayılarak kutlanması konusundaki kararına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Yılmaz, "Annelerimiz için çiçek siparişlerini erkenden verip hem evde kalan annelerimizi mutlu edelim, hem de korona virüs salgını nedeniyle iş yapamayan çiçekçilerimizi sevindirelim. Bu yılki salgın nedeniyle çiçek siparişlerinin bir haftalık süreye yayılarak erken verilmesi önemli. Böylece erken sipariş alan sektörümüz hazırlıklarını önceden yapabilecek. 10 Mayıs'ta sokaklarımız boşken annelerimizin de elleri boş kalmayacak. Annemize sevgimizi bir ömre, çiçek siparişlerimizi bir haftaya yayalım. 10 Mayıs'ta annelerimizin eli dolu, sokaklarımız boş kalsın" ifadelerini kullandı.

21 Mart'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırıldığını hatırlatan Yılmaz, "40 gündür süren karantinada evlerinden çıkamayan annelerimizin yüzlerini bu anlamlı gün vesilesiyle güldürmek için Ankaralıları çiçek almaya davet ediyoruz" dedi.

Korona virüs salgını nedeniyle iptal edilen düğün, kutlama, davet ve toplantı gibi etkinliklerin çiçekçilik sektörünü olumsuz etkilediğini belirten Yılmaz, bu etkinin özel günler vesilesiyle giderilebileceğini dile getirdi. Özellikle mevsimlik çiçeklerin depolanma imkanının bulunmadığını ve çiçek üretiminin en çok arttığı bu aylarda ürünlerin satılmaması halinde çöpe gidebileceğini anlatan Yılmaz, "Yoğun iş gücü ile büyük emek, sabır, sevgi ve uğraşılar sonucu yetiştirilen çiçeklerimiz dalında solmasın, annelerimize ulaşsın diye tüm evlatları annelerinin yüzünü güldürmeye davet ediyorum. Üreticisinden çalışanına, tedarikçisinden dağıtıcısına kadar birçok kişinin ekmek kapısı olan sektörün hayattaki en değerli varlıklarımız olan Annelerimizin Günü'nde desteklenmesi ayrı bir anlam taşıyor" değerlendirmelerinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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