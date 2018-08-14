ATO'dan Adalet Bakanı Gül'e Ziyaret

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret eden Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Biz ne kazandıysak bu ülkeden kazandık. Sabır göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işin sonunda yine biz galip geleceğiz" dedi.

Gürsel Baran başkanlığındaki ATO heyeti, Adalet Bakanı Gül'ü ziyaret etti. Ziyaret sırasında, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Baran, Türkiye'nin yakın zamanda sıkıntıların hepsini bertaraf edeceğini vurgulayarak, "El birliğiyle, gönül birliğiyle, birbirimize daha fazla kenetlenerek, daha fazla çalışarak, daha fazla üreterek, daha fazla ihracat yaparak bunların üstesinden geleceğiz. Biz ne kazandıysak bu ülkeden kazandık. Sabır göstereceğiz, mücadele edeceğiz. Bu işin sonunda yine biz galip geleceğiz" diye konuştu.

Baran, Ankara Ticaret Odası'nın, ekonomik taarruzlara karşı geçmişte olduğu gibi bugün de devletin yanında olduğu mesajını verdi. ATO üyelerinin sorunlarını dile getiren Baran, noterlerin cumartesi günleri açık olması veya nöbetçi noter düzenlemesine gidilmesi talebinde bulundu. Cumartesi gününün iş dünyasının aktif olduğu günlerden biri olduğunu hatırlatan Baran, "Noterlerin hafta sonu kapalı olması iş hayatında aksamalara neden oluyor. Bu nedenle noterlerin Cumartesi günleri açık olmasını istiyoruz. Bu sağlanamaz ise nöbetçi noter düzenlemesine gidilebilir" ifadelerini kullandı.

"Avukat zorunluluğu yük getiriyor"

Baran, sermayesi 250 bin TL ve üzerinde olan anonim şirketlere getirilen avukat bulundurma zorunluluğunun da kaldırılmasını istedi. ATO'ya kayıtlı 22 bin anonim şirketten 7 bininin sermayesinin 250 bin TL ve üzerinde olduğunu belirten Baran, avukat bulundurma zorunluluğunun işletmelere yük getirdiğini ifade etti. Baran, işçi ve işveren arasındaki davaların büyük çoğunluğunun işçi lehine sonuçlandığını, işçinin açık şekilde haksız olduğu durumlarda bile davaların işveren aleyhine sonuçlanmasının işletmeleri zora soktuğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaret sırasında, ATO Meclis üyeleri de söz alarak sektörlerinin sorun ve talepleri ile çözüm önerilerini dile getirdi.

"Türkiye, bu zorlukları aşacak"

Adalet Bakanı Gül ise Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği süreçle ilgili olarak, "Türkiye büyük bir devlettir. Sizin gibi yerli ve milli iş adamlarımız, yatırımcılarımız sayesinde Türkiye bu zorlukları atlatacak. Bu konudaki duruşunuzdan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Ticaret odalarının geçmişten günümüze daima ülkenin gelişmesi ve kalkınması için itici güç olduğunu vurgulayan Bakan Gül, Ankara Ticaret Odası'nın da gelenekleri ve kültürü ile önemli bir kurum olduğunu bildirdi. ATO heyetinin taleplerini dinleyerek notlar alan Bakan Gül, noterlerin cumartesi günü açık olması talebini Noterler Birliği ile görüşeceklerini söyledi. Gül, ATO Meclis üyelerinin ilettiği sorunların incelenmesi için de ilgili birimlere talimat verdi.

Bakan Gül'ü ziyareti sırasında ATO Başkanı Baran'a ATO Meclis Başkan Yardımcısı Alaattin Doğan, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz ve Edip Balcı ile Meclis Üyeleri Ali Arslan, Ayhan Taşoğlu, Haci Ali Yücel, Mehmet Özbey ve Selahattin Karaoğlan eşlik etti. - ANKARA