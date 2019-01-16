ATO'dan ABD'ye "High Tech" Ziyareti

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığındaki ATO Ticaret Heyeti, ABD'de temaslarda bulundu. ATO Ticaret Heyeti, ABD'den Ankara'yı yüksek teknoloji merkezi yapacak projeler ve güçlü iş birliği fikirleriyle döndü.

160 bine yakın üyesine yeni iş alanları oluşturmak, dünya standartlarında iş geliştirmek ve ortak projeler üretmek için yola çıkan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nuh Acar ile Meclis üyelerinden oluşan ATO Ticaret Heyeti, ABD'de temaslarda bulundu. ATO Ticaret Heyeti, Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kenti ve San Francisco Silikon Vadisi'nde gerçekleştirdiği görüşmeleri ve Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde gerçekleşen CES 2019 fuarında yaptığı incelemeleri neticesinde Ankara için teknoloji alanında yeni bir yol haritası belirleyecek.

Ankara'da teknolojiyi doğal kaynakların etkin kullanımı için seferber etmek için çalışmalar yürüten ATO Heyeti'nin ilk durağı Clean Tech ismiyle kurulan kuluçka merkezi oldu.

Heyet Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, "Teknolojinin imkan ve kabiliyetlerinden faydalanarak ve doğru organizasyon modelleri kurarak temiz teknoloji ile inşa edilen temiz kentler hayal değil. Bu noktaya ulaşmak hem azimle çalışma hem de girişimci bir ruha sahip olma meselesidir" dedi.

2011 yılında dönemin belediye başkanının rüya projesi olarak faaliyetlerine başlayan kuluçka merkezi 11 ülkeden kamu, akademi, STK ve özel sektöre ait 28 farklı kuruluşun katılımıyla oluşturulan ve kar amacı gütmeyen bir yapı ile yönetiliyor. Merkezde 50 civarı profesyonel mentor ve 75 civarı gönüllü süpervizör, yapılan çalışmaların endüstriyel ürünlere dönüşmesine katkı sağlıyor. Kuluçka merkeziyle girişimcilerin geliştirdikleri ürün ve fikirlerin laboratuvar testlerini, pilot uygulamalarını ve gerçek ortama benzeyen altyapılarını tesis ederek fikirleri endüstrileşmeye yakın bir safhaya taşımak amaçlanıyor.

Genç beyinleri besleyen, genç fikirleri yeşerten bir iklim oluşturan merkezde pilot çalışmalar da yapılıyor.

Endüstrileşme potansiyeli yüksek fikirler hem paydaşlar hem de yatırımcılar tarafından fonlanıyor ve ticari bir ürün olma yolunda önemli bir mesafe kaydediyor.

Ankara Ticaret Odası Heyeti, Los Angeles ziyareti esnasında bu fikri Ankara'ya taşımak için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Clean Tech kuluçka merkezi kurucusu Fred H. Walti merkez hakkında heyete ayrıntılı bilgi vererek ve heyetin sorularını cevapladı.

Ziyaret neticesinde Ankara'ya, uygun paydaşların öncülük edeceği CleanTech benzeri, tıbbi cihaz, akıllı tarım, yeşil enerji, raylı ulaşım, şehiriçi ulaşım gibi alanları odaklayan bir altyapının kurulması ve Ankara'nın fikri potansiyelini temsil eden genç girişimcilerin endüstri için seferber edilmesi süreci başlatıldı.

ATO Ticaret Heyeti Los Angeles Başkonsolosu ile işbirliği imkanlarını değerlendirdi

Ankara Ticaret Odası Ticaret Heyeti, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Adem Ali Yılmaz, Mehmet Fatih Çetinkaya ve Nuh Acar ile Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz'u ziyaret ederek çalışma ziyaretinin amacı ve kapsamı hakkında bilgi verdi. Dünyanın teknoloji üssü olarak kabul edilen ABD ile iş birliği içerisinde Ankara'nın teknoloji ürünlerinin tüm dünyada rekabet edebilirliğinin arttırılabileceği noktasından hareketle, Türkiye'nin geleneksel ürünlerle daha kolay ihracat yapabilmesi ve bu ürünlerin ihracatının geliştirilmesi için iş birliği kararı alındı.

Hızla gelişen teknoloji ve değişen tüketici ihtiyaçları karşısında önümüzdeki yıllar içerisinde bazı mesleklerin yok olacağının altı çizildi ve yeni iş kolları oluşturmak ve bu alanlarda fırsatlar sunmak üzere ATO üyeleri için projeler yürütülmesi konusunda iş birliği imkanları değerlendirildi.

Ankara Holywood'u ağırlayacak

Ankara'nın tarihi ve doğal dokusu ile turizm destinasyonu olarak dünyada hak ettiği noktaya ulaşabilmesi için çalışmalar yürütülmesi kararlaştırıldı. Heyet Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, bu kapsamda Konsolosluğun desteğiyle Ankara'da, ABD'li basın heyetinin veya Los Angeles'ta yaşayan Hollywood ünlülerini ağırlayarak tanıtım yapmak istediklerini ve Başkent'in çevresinde yer alan turizm destinasyonlarını kapsayan bir paket ile Ankara'dan direkt uçuşların tüm dünyaya lanse edileceği bir organizasyon gerçekleştirilmesinin yerinde olacağına dikkat çekti.

Ankara teknoloji fuarlarına ev sahipliği yapmak istiyor

Heyetin bir sonraki durağı Las Vegas'ta dünyanın en etkileyici teknoloji şovlarından birisi olarak değerlendirilen CES 2019 (Consumer Electronic Show) oldu. ATO Ticaret Heyeti'nden ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Acar ve Fatih Çetinkaya temaslarında, teknoloji alanında dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan CES 2019 fuarının Uluslararası Program ve Şov Direktörü John T. Kelley ve ekibiyle bir araya geldi. Görüşmede heyet Başkanı Yılmaz, Ankara Ticaret Odası'nın Ankara'yı bir fuar kentine dönüştürme vizyonu olduğunu vurguladı. Çeşitli sektörlerden milyonlarca iş insanına ulaşılmasının hedeflendiğini kaydeden Yılmaz, iş birliğinin geliştirilmesi için CES yetkililerini Ankara'ya davet etti.

Ankara bir teknoloji başkenti olarak dünya sahnesine çıkmalı

Bu yıl yapay zekanın bilgisayarlara, otomobillere ve aynalara dahi tüm hayata entegre oluşunu, 5G'li cihazları, 8K'lı katlanabilir TV'leri ve geleceğin insansız otomobillerinin sergilendiği CES 2019'da 155'ten fazla ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde şirket yer aldı.

Fuarda yer alan dünya devlerinin stantlarını ziyaret eden heyet, teknolojinin ulaştığı mevcut seviye ve gideceği yön hakkında bilgi aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen genç girişimcilerin stantlarında yapılan incelemeler ise Ankara'nın potansiyelinin bu alanlara taşınmasının kaçınılmaz olduğu gerçeğini ortaya koydu.

Beyin göçünü tersine çevirmek için ATO inisiyatif alacak

Ankara'da yerleşik 11 adet teknokent olduğuna dikkat çeken ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz bu merkezlerde üretilen fikir ve teknolojilerin dünya standartlarının hiç de gerisinde olmadığına dikkat çekti. Yılmaz, bu potansiyelin dünya sahnesine taşınması için yapılacak çalışmalar kapsamında, belirlenecek yeni fikirler ve sahipleri ile CES 2020 Fuarına Ankara standı ile katılım sağlanması için ATO olarak çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Yerli ve milli girişimler, starcamp ve somacentral ile Silikon Vadisi'nde

Heyetin son durağı ise teknoloji tabanlı iş fikirlerinin ete kemiğe büründüğü ve globalleştiği ekosistemlerin başında gelen San Francisco kenti ve burada yer alan Silikon Vadisi oldu. Bu bölgede, KOSGEB desteğiyle kurulan çalışma grubu Star Camp ve Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'e de kuruluş aşamasında ev sahipliği yapan Soma Central'ı ziyaret eden ATO Ticaret Heyeti, Silikon Vadisi'nde faaliyet göstermek isteyen Türk girişimcilere yönelik sağlanan hizmetlerle ilgili bilgi aldı ve olası iş birliği seçeneklerini araştırdı.

Türkiye'deki 5 üniversite tarafından KOSGEB desteğiyle kurulan StarCamp, sunduğu mentorlük hizmeti ve eğitim olanaklarıyla, Türkiye'den fikir ve proje sahibi genç girişimcilere ABD pazarında yol gösteriyor. Bir nevi iş dünyası danışmanlığı hizmeti veren program, genç girişimcilerin cesaretini artırarak başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Girişimciler, kabul gören projeleriyle Star Camp vasıtasıyla başlangıç fonlarına erişip sağlanan tecrübeli mentorlarla ürünlerini ve iş modellerini pazarın gerçek ihtiyaçlarına yönelik doğru şekillendiriyor, Soma Central bünyesinde de tüm ihtiyaçları düşünülmüş rahat bir ortamda işlerine odaklanabiliyor. Ürünleri belli bir olgunluğa erişince de yatırım fonlarına erişimlerde yine Star Camp aracılık edebiliyor.

Star Camp'in yerleşkesi Soma Central Direktörü Ken Thom ile bir araya gelen heyet, teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarını çok iyi bilen kişilerce yönetilen ve ortak kullanım alanı sunan özel kuruluşa ilişkin de bilgi aldı.

Genç girişimciler Ankara'da üretecek, Silikon Vadisi'nde pazarlayacak

ATO Ticaret Heyeti'nin görüşme ve incelemelerinde, Ankara'daki girişimciler için Silikon Vadisi'nde kurulabilecek ortak çalışma alanlarının işletilmesinde Soma Central ile iş birliği ve tecrübe aktarımı; Türkiye'de geliştirilen teknoloji projelerinin Star Camp aracılığıyla Silikon Vadisi üzerinden ABD pazarına açılması fikirleri değerlendirildi. Üretimin Ankara'da, iş geliştirme ve satış operasyonlarının ise Silikon Vadisi'nde yapılması vasıtasıyla Türkiye'nin ABD pazarına yapılması muhtemel yüksek teknoloji ihracatının, Türkiye'nin geleceğinde etkili olacağı konusunda hemfikir olundu. ATO Ticaret Heyeti tarafından, yerinde incelemeler yapma ve projelerle ilgili yol haritası oluşturmak amacıyla Ankara'ya davet edilen Star Camp yetkilileri, her tür iş birliğine açık olduklarını ve Ankara Ticaret Odası ile yapılacak projeler konusunda heyecan duyduklarını iletti.

Silikon Vadisi'nde ilham veren bir Türk girişimci: Dr. Cem Başçeri

Heyetin sonraki durağı ise, ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden birincilikle mezun olmuş ve yarı iletken teknolojilerinde önemli başarılara imza atarak 200'ün üzerinde patent alan ünlü Türk girişimci Dr. Cem Başçeri oldu.

Yarı iletken teknolojilerinde hammadde olarak kullanılacak tescilli ve devrim niteliğindeki GaN bazlı levha üretim prosesini geliştiren Dr. Cem Başçeri'nin çalışmaları sayesinde üretim maliyetlerinin düşmesi, komponentlerin az ısınması ve bu sebeple çalışma verimliliğinin artması hedefleniyor. Örneğin, bu malzemenin hammadde olarak kullanıldığı bir Tesla aracının menzili yüzde 40 civarında artabileceği veya bir veri merkezinde soğutma ihtiyacı bile olmadan yüzde 70 daha az enerji harcanarak aynı işlemci gücü elde edilebileceği belirtildi. Yüksek veri transferine olanak tanıdığı için kablosuz iletişim teknolojileri de, tescillenen bu yeni malzemenin kullanım alanları içinde yer alıyor.

ATO Ticaret Heyeti, Dr. Cem Başçeri ile yarı iletken teknolojilerinin Ankara'da hızla gelişmekte olan savunma sanayii alanında nasıl kullanılabileceğine dair fikir alışverişinde bulundu. Bununla beraber, BTK'nın yeni nesil 5G teknolojilerindeki vizyonuna, Qromis'in Ankara'daki girişimcilerle beraber önemli katkılarda bulunabileceği üzerinde duruldu. - ANKARA

Kaynak: İHA