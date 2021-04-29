ATO'dan ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Oda Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Oda Meclisi, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Oturumda, ATO Yönetim Kurulunun, ABD Başkanı Biden'ın açıklamasının kınanması ve reddedilmesine ilişkin karar önergesi birinci madde olarak görüşüldü.

Oda Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararda şunlar kaydedildi:

"ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan'da 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelendirmesini esefle kınıyor, hiçbir tarihi temele ve gerçeğe dayanmayan bu açıklamayı kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz. Biden'ın sözleri Ermeni diasporasının tek yanlı olarak gerçekleştirdiği kamuoyu oluşturma çabasının ifadesinden öteye geçemez. Türkler ve Ermeniler asırlar boyu birlikte yaşamış iki millettir. Ermeniler, Birinci Dünya Savaşı sırasında, parçalanmaya çalışılan bir imparatorluk içinde, batının etkisi altında kalmış ve insanlık dışı olaylar gerçekleştirmişlerdir. Ermenilerin savaş bölgeleri dışına çıkartılmaları o günün ağır koşulları içerisinde Osmanlı devlet adamlarının almak zorunda kaldıkları bir önlemdir. Bu olay bütün yönleriyle tarihin malı olmuştur. Siyasetçilerin görevi siyaset yapmak, tarihçilerin görevi ise arşivlere dayanarak en yalın haliyle tarihi gerçekleri yazmaktır. Bugün değişik ülkelerde lobi faaliyetleri yürüten Ermeniler, 100 yılı aşkın bir süredir her gün giderek artan bir ölçüde Ermeni sorununun tek yanlı propagandasını yapmakta ve kendi çıkarlarına uygun kamuoyu oluşturmaktadır. Dünya bu tek yanlı Ermeni suçlamalarını yıllardan beri dinlemektedir. Ancak artık gerçekçi olmanın zamanı gelmiştir."

Türkiye'nin, 1915 olaylarının bilim adamları ve tarihçiler tarafından araştırılmasını her zaman savunduğu ve arşivlerini tüm dünyaya açtığı belirtilen kararda, gerçeği öğrenmek ve tarihi o günün koşullarında değerlendirmek isteyen herkese Türkiye Cumhuriyeti arşivlerinin sonuna kadar açık olduğuna işaret edildi.

Kararda, söz konusu bilgiler ışığında, ABD Başkanı Biden'ın açıklaması bir kez daha kınanarak, reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran da "soykırım" etiketinin Türk milletinin üzerine yapışmayacağını vurgulayarak, "Milletimiz, değil soykırım yapmak, kıtalar ötesinden Çanakkale'ye savaşmaya gelen ve bu topraklara gömülen Anzakları bile kendi evlatları olarak görmüştür. Atatürk, Yeni Zelandalı annelere mektup yazarak, Türk milletinin alicenaplığını, 'Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır' sözleriyle ifade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı