ATO'dan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Dijital Fotoğraf Sergisi"
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ATO'dan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Dijital Fotoğraf Sergisi"

Ankara Ticaret Odası (ATO), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği fotoğraf sergisini Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde bu yıl sanal ortama taşıdı.

ATO'dan
13.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:04

Ankara Ticaret Odası (ATO), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği fotoğraf sergisini Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde bu yıl sanal ortama taşıdı. Sergi, ATO'nun www.atonet.org.tr adresi üzerinden ziyaret edilebilecek.

ATO, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği fotoğraf sergisini Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl sanal ortama taşıdı. "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Dijital Fotoğraf Sergisi", ATO'nun www.atonet.org.tr adresi üzerinden ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin sanal tur yaparak 360 derece gezebileceği sergide dijital olarak sergilenen fotoğrafların üzerine tıklandığında yüksek çözünürlüklü haline ulaşılabilecek.

Sergiye ilişkin açıklamada bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında sergiyi bu yıl sanal ortamda gerçekleştirdiklerini belirtti. 15 Temmuz gecesinin milletçe önemli bir imtihan verilen gece olarak kayda geçtiğini ifade eden Baran, "O gece Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz, içine gizlenen vatan hainlerini feraset ve cesaretle temizledi. Tankların önüne yattı, yılmadı, korkmadı ve darbe girişimini püskürterek yeni bir destan yazdı" dedi. Baran, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, demokrasimize kasteden darbe girişimine karşı hafızamızın diri tutulması, demokrasimizin güçlenmesi ve şehitlerimiz ile gazilerimizin hatırlanması için sembol niteliğindedir. İş dünyası olarak bağımsız ekonomi için demokrasi nöbetimiz devam ediyor. Biz de bu günü 15 Temmuz gecesinin fotoğraflarıyla anmak için dijital bir sergi düzenledik. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyor, gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimizi minnetle anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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