ATO'da Seçimler Bitti, Tartışmalar Bitmedi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz haftalarda yapılan Ticaret Odası'nın seçimlerinin bitmesine rağmen tartışmalar bir türlü bitmiyor.

Mavi Listede Ali Gür'ün, Beyaz Liste de ise Aydın Şensal'ın yarıştığı seçimleri, iki başkan adayı da kazanamazken, seçimlerin galibi ise Aydın Şensal'ın beyaz listesinden Ticaret Odası Meclisine seçilen ve meclis toplantısında ATO yönetimi için Sarı Liste hazırlayarak başkan seçilen Mustafa Büyükçıvgın olmuştu.

Seçimlerin ardından yazılı bir basın açıklaması yapan Aydın Şensal ise seçim sürecinde yaşanılanların etik olup olmadığını kamuoyunun vicdanına bıraktığını vurguladı.

Turizmin ve zeytinyağının başkenti Ayvalık'ta kamuoyunun, yaşananlardan ve gelişmelerden rahatsız olduğunu kaydeden Şensal, "Çünkü bu seçimlere herkesin malumudur ki, ekip olarak girilir. Bireysel olarak seçime katılınca hiçbir varlık göstermezsiniz. Bu seçimlerde listeler yarışır. Biz bu seçime ekip olarak girdik ve kazandık. Bu, ben dahil hiçbir arkadaşımızın bireysel başarısı değildir. Demokratik bir şekilde yapılan seçim sonucunda 5 listede zafere ulaştık. 21 kişilik meclis listesinin 11'ini 268 oya karşılık 280 oyla kazandık. İlkelerimize ve ahlaki değerlerimize uygun olarak hiçbir pazarlığın, yanlışın içerisinde yer almadık. Amacımız makam, mevki, koltuk değildir. Bizim sevdamız Ayvalık'ın gelişip kalkınması, büyümesi, markalaşması, dolayısıyla marka kent olmasıdır. Ben ve arkadaşlarım bu şiar ile büyüdük, büyüklerimiz tarafından böyle yetiştirildik" dedi.

"Oluşturduğumuz listeyi basamak olarak kullanıp, ahlaki ve etik değerleri yok sayan, bu sayede Başkan seçilen kişilerle mücadelemiz her platformda sürecektir"

Şahsi geleceği için hiçbir zaman ilkelerinden taviz vermediğini belirten Aydın Şensal, "Bu süreçte bize iletilen ve etik olmayan taleplerin hiçbirisine, kaybedeceğimizi bile bile onay vermedik. Ben şahsen bu süreçte kimseye makam, mevki için söz vermedim. Hayalim olan meclisimizde kadın sayısını artırmak ve bir kadın arkadaşımızı meclis başkanı yapmak istedim. Listemizde kadın sayımız daha yüksekti. Ben ve ekibimi, oluşturduğumuz listeyi basamak olarak kullanarak, ahlaki ve etik değerleri yok sayan, bu sayede başkan seçilen kişilerle mücadelemiz her platformda sürecektir. Gelenekleri, görenekleri ve teamülleri olan Ayvalık'ın gelişmesine, kalkınmasına büyük katkı sunan Ayvalık Ticaret Odası bu şekilde davranışları hak etmemektedir. Ayvalık, tarihi ve kültürel değerleri olan, eğitim seviyesi yüksek 'tarih, mimari, doğa ve lezzet diyarı'dır. Türkiye'nin incisi, turizmin başkenti, zeytin ve zeytinyağının en önemli merkezi olan Ayvalık'ın, bu tip çapsız haberlerle anılması, kentimizin markasına ve marka değerine büyük zarar vermektedir" diye konuştu. - BALIKESİR