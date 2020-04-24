ATO'da Kovid-19'dan etkilenen turizm sektörü ele alındı Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizmin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çok büyük zarar gördüğünü belirterek, "Ekonomimiz için önem taşıyan bu sektörün ayakta kalması sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "bacasız sanayi" olarak nitelendirilen turizmin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çok büyük zarar gördüğünü belirterek, "Ekonomimiz için önem taşıyan bu sektörün ayakta kalması sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Oda'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, salgından etkilenen başkentin turizm sektörü ve buna bağlı diğer hizmet alanlarına ilişkin ATO'da toplantı gerçekleştirdi.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle üretim-tüketim dengesinin değiştiğine dikkati çekti. Baran, "Üretim azalırken, tüketim aynı şekilde kaldı hatta artış yaşandı diyebiliriz. Bu nedenle maliyetler de artacak. Hizmet sektörü, özellikle bacasız sanayi dediğimiz turizm, Kovid-19 salgınından çok büyük zarar gördü. Ekonomimiz için önem taşıyan bu sektörün ayakta kalması sağlanmalı. Konaklama, hava ve kara yolu yolcu taşımacılığında alınacak önlemlerle zararı en aza indirmeye çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Turizm Geliştirme Stratejileri Özel İhtisas Komisyonu, sektörün yaşadığı sorunlara yönelik çözüm önerilerinde bulundu. Salgın öncesi kamu kurumlarıyla sözleşmesi imzalanmış ve başlanmış işlere ilişkin yapılmış masrafların firmalara ödenmesi ve söz konusu işlere pandemi süreci sona erdikten sonra devam edileceğinin teminatının verilmesi önerildi.

Seyahat acentelerinin iptal edilen paket tatiller için para iadesi yerine ileri bir tarihte kullanılmak üzere kupon uygulamasına geçilmesi ve fahiş fiyatlı bilet satışlarının engellenmesi de öneriler arasında yer aldı.

Kaynak: AA