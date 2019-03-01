Üyelerini ihracata ve elektronik ticarete yönlendirmek ve yüreklendirmek için çalışmalar yürüten Ankara Ticaret Odası bu çalışmalara bir yenisini daha ekledi. ATO'da E-Ptt AVM tanıtım standı açıldı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, PTT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in katılımıyla gerçekleştirdiği toplantılarda alınan karar uyarınca, ATO Hizmet binasında e-Ptt AVM standı açılması için çalışma başlatarak, standın hizmete girmesini sağladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, "Üyelerimizi, yeniliklerle tanıştırmak ve onlara yeni ufuklar kazandırmak istiyoruz" dedi.

ATO hizmet binasının içinde yer alan e-PttAVM standını PTT Anonim Şirketi İştirakler Başkanı Hakan Gülten ve ePttAVM.com Genel Müdür Yardımcısı Merve İpek'le birlikte ziyaret eden Baran, dünyada e-ticaret hacminin 2 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye'nin 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşması bakımından e-ticaretin her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.

ATO üyelerinin yerli ve milli e-ticaret sitesi olan e-PttAVM.com ile Bosna Hersek ve Katar'a doğrudan formalitesiz ihracat yapabileceklerini vurgulayan Baran, "İlerleyen zamanlarda e-PttAVM ile üyelerimizin daha fazla ülkeye doğrudan ihracat yapma imkanına kavuşacağını umuyorum. ATO ve PTT iş birliği sayesinde üyelerimizin ihracatını kolaylaştırmak amacıyla attığımız bu adımla, hem Ankara ekonomisine hem de Türkiye ekonomisine karşı önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğimiz için mutluyuz. Üyelerimiz vergisini ödeyerek, yasal prosedürleri izleyerek ihracat yapabiliyor, hem zamandan kazanıyor hem de çağın yeniliklerinden faydalanıyor" diye konuştu.

Stant ziyaretinde ATO Yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik ve Meclis Üyesi Fatih Çalışkan da hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA