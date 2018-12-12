ATO'da "Dünya Ticaretinde Firma Maliyetlerinin Azaltılması" Paneli

Ankara Ticaret Odasında (ATO) "Dünya Ticaretinde Firma Maliyetlerinin Azaltılması Rekabetin Artırılması Stratejileri" konulu panel düzenlendi.

Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği tarafından düzenlenen "Dünya Ticaretinde Firma Maliyetlerinin Azaltılması Rekabetin Artırılması" paneli ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ile eski Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in katıldığı panelin açılışında ATO Başkanı Gürsel Baran bir konuşma yaptı. Ülkelerin ekonomik gücünün artmasında dış ticaretin önemli bir unsur olduğunu kaydeden Baran, "Uluslararası rekabet gücü ürünün depodan çıkıp diğer ülkedeki depoya varana kadar olan süreçteki tüm masraf ve sürelerle belirleniyor" dedi.

Türkiye'nin son dönemde yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çok sayıda düzenlemeyi hayata geçirdiğini anlatan Baran, bu çalışmaların Dünya Bankasının "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde Türkiye'yi 17 basamak yükselterek 43'üncü sıraya yerleştirdiğini söyledi. İş yapma kolaylığı kriterlerinden birinin de sınır ötesi ticaret yapma kolaylığı olduğunu kaydeden Baran, gümrükleme maliyetleri, dış ticaret için gerekli belge sayısı, bu belgelerin maliyetleri, alınma sürelerinin de endekste yer aldığını anlattı.

Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde kurdukları Gümrük ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi ile gümrük kapılarının modernizasyonunu yaptıklarını hatırlatarak, "Modernizasyon sonrası, sınır kapılarında saatler süren beklemeler dakikalara indi, araç ve yolcu geçiş süreleri iki kat hızlandı. Kilometreleri bulan araç kuyrukları sona erdi. Hareketli kamera sistemleri, tırların içini görüntüleyen X-ray cihazları, elektronik kantar, plaka okuma sistemleri sayesinde sınır ticaret de, ulaştırma da kolaylaştı" ifadelerini kullandı.

Baran, yılda 6 milyon aracın geçtiği gümrüklerde gerçekleştirilen bu modernizasyonun dış ticarette rekabete katkıda bulunacağını ifade etti. Ticaret Bakanlığının son yıllarda yaptığı "Tek Pencere Sistemi", "Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi" gibi projelerle işlem sürelerini kısaltarak ticareti kolaylaştırdığını anlatan Baran, "Dünyada bütün ezberleri bozacak yeni bir sanayi devrimi yaşanıyor. Dördüncü sanayi devrimi denen bu gelişim, eşyanın menşei, mülkiyet hakkı, patent, lisans, lojistik, yazılım ve sistem entegrasyonlarını yeniden düzenlemek zorunda bırakacak. Türkiye olarak dış ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaları bir an önce tamamlamamız ve dördüncü sanayi devrimini yakalamaya çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

"En hızlı ve en kolay ticaretin adresi Türkiye"

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ise, "Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü", "Yerinde Gümrükleme", "Tek Durak Tek Pencere", "Varış Öncesi Gümrükleme" çalışmalarından bahsederek, Ticaret Bakanlığı olarak son dönemde yaptıkları faaliyetlerin tamamının ticareti kolaylaştırmak amacı taşıdığını ve devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Batur, uygulamaya koydukları yüksek güvenlikli projelerde amaçlarının ticaret erbabını kriminal vaka olarak görmek değil, ticareti hızlandırmak olduğunu söyledi. Batur, "Türkiye'yi en hızlı ve en kolay ticaretin adresi haline getirebilecek uygulamalar yapmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Dünya Bankasının hazırladığı "İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde 17 sıra birden yükselerek 43'üncü sıraya yerleşmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Batur, Dünya Bankasının bu raporu yatırımcıya doğrudan adres gösterme niteliği taşıdığını kaydetti.

"Rekabetin en önemli noktası maliyettir"

Eski Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin ise, konuşmasında bakanlık olarak "En kolay ticaret en güvenli ticaret" sloganıyla çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, "Ticaretteki rekabetçiliğin en önemli noktası maliyettir. Siz ne kadar az maliyetle pazara çıkarsanız o kadar rekabet etme şansınız yüksek olur. Bu nedenle bütün işlemlerde kolaylık ve hızı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çok iyi bir şekilde uyguluyor ve uygulamaya devam ediyor" diye konuştu.

Özel sektörün hızlı ve pratik anlayışının kamuya yansıması gerektiğinin altını çizen Metin, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisini hedefliyorsak işleri kolaylaştırmamız lazım. Yüksek teknolojiye geçmemiz, yüksek katma değerli ürünler ihraç etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ersan Öz'ün yaptığı panelde Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Önder Uysal, eski Gümrük Müfettişi Sercan Bahadır, Gümrük ve Ticaret Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Ceyhan konuşma yaptı. Panele ATO Başkanı Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz da katıldı. - ANKARA