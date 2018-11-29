ATO'da dijital dönüşüm

ANKARA - ATO'nun (Ankara Ticaret Odası) 28. Dönem 8. Olağan Meclis Toplantısında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO'nun çalışmaları hakkında bilgiler vererek, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) hizmeti ve ATO Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezini anlattı.

ATO'nun 28. Dönem 8. Olağan Meclis Toplantısı, ATO Meclis Salonunda yapıldı. Toplantıya, ATO Başkanı Gürsel Baran, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Türkiye Noterler Birliği Kayıtlı Elektronik Posta Şirketi Genel Müdürü Abdullah Raşit Gülhan ve çok sayıda komite üyesi katıldı.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in komite üyelerine, hatıra pulları takdim etmesinin ardından, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da kısa bir konuşma yaparak dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı ve PTT ile ATO'ya teşekkür etti.

Toplantıda konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran ise "İstikrar ve ekonomimizi etkileyen bir dönem geçirdik. Döviz kurlarındaki ani yükselmeyle birlikte reel sektör sıkıntılı günler yaşadı. Son dönemde siyasi ilişkilerdeki olumlu gelişmeye paralel olarak, Türk Lirası değer kazanmaya, dolar kuru da gerilemeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak bu süreci 'dengeleme' olarak tanımlamıştı. Ankara Ticaret Odası olarak biz de, siz üyelerimizden aldığımız görüş ve öneriler doğrultusunda, bu sürece katkıda bulunmaya gayret ettik. Nisan ayında yapılan seçimlerimizden bu yana, komitelerimiz toplam 850 saatlik 551 çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Komitelerimiz bu toplantılarda sektörlerinin sorunları ve çözüm önerilerini içeren 485 karar aldı. Toplantıların dışında raporlananlarla birlikte toplam sorun ve çözüm önerisi sayısı 830'a ulaştı. Yönetim Kurulu olarak biz de 16 Bakanlığı ve 120 ayrı kurumu ziyaret ederek sizlerin talep, sorun ve çözüm önerilerini muhataplarına ulaştırdık. Bu süreçte ne talep ettik neler yapıldı diye baktığımızda çok şükür tespitlerinizin ve çözüm önerilerinizin doğru olduğunu görüyoruz" dedi.

2 yılda 3 milyar kredi hacmi

Baran," Üyelerimizin finansman ihtiyacını sağlamak amacıyla başlattığımız KOBİ Destek Kredisi konusundaki son durum hakkında bilgi vermek istiyorum" diyerek şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası aracılığıyla 479 milyon liralık kredi hacmi oluşturmuştuk. Başvurular 18 Eylül 2018'de başlamıştı. 28 Kasım 2018 tarihi itibariyle 2 bin 747 üyemiz 454 milyon lira kredi kullandı. Böylece son iki yıllık dönemde, 3 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk ve yaklaşık 14 bin üyemiz bu imkandan yararlanarak finansman ihtiyacını gidermiş oldu."

"Geçen meclisimizde oy birliğiyle alınan kararla Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına katıldık ve Oda Sicil belgelerini yüzde 10 indirimle verdik" diyen Baran, "İnternet üzerinden elektronik imzalı olarak verdiğimiz belgeleri de ücretsiz hale getirdik. Bu şekilde üyelerimize hem öncülük etmiş hem de desteklemiş olduk. E-belgeler ücretsiz olunca, talepte artış oldu. Yaklaşık 68 bin lira karşılığı belge üyelere ücretsiz olarak verildi. Oda sicil belgelerindeki indirimlerle birlikte bir aylık bir sürede Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında üyelerimize yaklaşık 125 bin liralık fayda sağlamış olduk" şeklinde konuştu.

ATO'da E-ticaret dönemi

Üyelerini elektronik ticarete yönlendirmek ve iş gelişmelerini sağlamak için PTT ile işbirliği yapmak üzere çalışma toplantıları düzenlediklerini belirten Baran, "Bu toplantılardan ilkine PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sayın Kenan Bozgeyik ekibiyle birlikte katıldı. PTT Anonim Şirketi, çağın gereklerine göre yenilenmeyi başaran, faaliyet alanını yenileyerek kargo taşımacılığına lojistik faaliyetleri de ekleyen, tüm bu çalışmaları da elektronik ticaret bölümüyle taçlandıran bir kuruluş. ATO olarak üyelerimizi lojistik, elektronik ticaret gibi konularda desteklemek ve yönlendirmek istiyoruz. Bu nedenle yerli ve milli şirketimiz PTT Anonim Şirketi ile işbirliği halinde çalışmalar yapmaktan büyük mutluluk duyacağımız söyledik. PTT ile gerçekleştirdiğimiz ikinci toplantıya, ePttAVM.com Genel Müdürü Sayın Hakan Çevikoğlu ve ekibi katıldı. EPTTAVM ile ürünlerin yurtdışına nasıl pazarlanacağı ele alındı. ePttAVM.com aracılığıyla yabancı dil bilgisine ihtiyaç duymadan, herhangi bir dış ticaret prosedürüyle uğraşmadan ihracat gerçekleştirebileceğini öğrendik. Konuyla ilgili detaylı bilgi alışverişi için küçük bir çalışma grubu oluşturuldu. Bu grubun çalışmaları doğrultusunda elektronik ticareti geliştirmek için yeni adımlar atacağız" diye konuştu.

"Dünyada e-ticaret hacmi 2 trilyon dolara ulaşıyor. Türkiye'nin 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması bakımından e-ticaret çok önemli. Biz de bu önemin farkında olarak üyelerimizi geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz" diyen Baran, Bu ay çok önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, Yüksek İstişare Kurulu, Ulus Kentsel Dönüşüm, Ankara İli Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı ve Ankara tanıtma turu hakkında bilgiler verdi.

ATO'dan Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi

"Ankara Ticaret Odası olarak, bir yandan odamızın faaliyetlerini geliştirip zenginleştirmeye diğer yandan da dijital dönüşümünü tamamlayarak, hizmetlerini teknolojinin en son imkanlarıyla donatarak sunan bir oda haline gelmeye çalışıyoruz" şeklinde konuşan Baran, "Bu çerçevede hali hazırda faaliyet gösteren İŞKUR ve KOSGEB hizmet noktalarımızı, Ankara tüccarına daha iyi destek verebilmek için ATO Devlet Destekleri Bilgilendirme Merkezi'ne dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylece üyelerimiz; Ar-Ge, İnovasyon Teknoloji, Uluslararası Pazarlama, markalaşma, yatırım, kapasite arttırma, kurumsallaşma, istihdam gibi alanlarda Devlet Desteklerinden faydalanmak istediğinde, kurum kurum dolaşmak ve incelemek zorunda kalmadan tek adresten bilgi, rehberlik ve yönlendirme hizmeti alabilecek."

ATO dijitalleşiyor

"Ankara Ticaret Odası olarak, Elektronik Belge Yönetim Sistemi, E-İmza kullanımı, E-Belge, ATO WEB Portal, ATO Mobil Uygulama ve üyelerimizin Ticaret Sicili dokümanlarının dijitalleştirilmesi ile dijital dönüşümü sağlama çalışmalarımız da hızla devam ediyor" diyen Baran, "2 Ocak 2017'den bu yana Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ni kullanıyoruz. 64 personel ve 20 organ üyesi olarak e-imza ile belgeleri imzalıyoruz. Verdiğimiz e-imzalı belgeler E-Devlet Kapısı üzerinden doğrulanabiliyor. Hatta E-Devlet Kapısı üzerinde yer alan ilk ve tek odayız. Üyelerimiz, 'online' olduğu her yerden faaliyet, ihale durum ve kayıt sureti belgelerini alabiliyor. Bu belgeleri elektronik ortamda vererek, üyelerimize zamandan tasarruf sağlatırken, kullanılan araba benzininden, kağıda kadar tüm giderler hesap edildiğinde ülke ekonomisine yaklaşık 1,8 milyon liralık katkı sağlıyoruz" dedi.

Dijitalleşme kapsamında, arşivin dijital ortama aktarılması çalışmalarını da gerçekleştirdiklerini kaydeden Baran, 95 yılda Odanın ticaret siciline kayıt olan 415 bin üyenin toplam 21 milyon sayfa dokümanının dijital ortama taşındığını da söyledi. Baran, hedeflerinin, üyelerin dijital ortamda yer alan bilgilerinin Adalet Bakanlığı UYAP Bilişim Sisteminde görünürlüğünü sağlamak olduğunu kaydetti.

ATO'dan KEP Hizmeti

"Bu çalışmalarla paralel olarak gönderilerimizin bütününü güvence altına alacak, bilgi akışının hızlı ve güvenli ilerlemesini sağlayacak, kağıt kullanımını ortadan kaldırarak çevre korumasına katkıda bulunacak, işlem maliyetlerini düşürecek, zaman ve mekandan tasarruf sağlayacak Kayıtlı Elektronik Posta hizmetini, sizlere sunuyoruz" diyen Baran sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye Noterler Birliği ile yaptığımız protokolle, tüzel kişiliğiniz veya şahıs firmanız adına, kurumsal Kayıtlı Elektronik Posta hesaplarınız ücretsiz açıldı. Bir kez daha Türkiye Noterler Birliği Kayıtlı Elektronik Posta Şirketi'nin Genel Müdürü Sayın Abdullah Raşit Gülhan'a bir kez daha teşekkür ediyorum. KEP adresleriniz, şifreleriniz ve uygulamaya ilişkin kullanım kılavuzu, başvuru formlarınızda yer alan e-posta adreslerinize gönderildi. Kayıtlı Elektronik Posta Uygulamaları ile tüm paydaşlarınızla olan çalışmalarınızda azami faydayı sağlamasını diliyoruz. Teknoloji dönüşümünün yanı sıra iş yapma şeklinin dönüşümü anlamına gelen dijital dönüşümdeki başarımız, şirketlerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ve nihayetinde ülkemizin dünya ile rekabetine katkı sağlayacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKSOY ile protokol

"Ankara Ticaret Odamızın kuruluşunun 95. ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılına ithafen TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası ile bir konser organize ettik" diyen Baran, "Konser öncesinde Türksoy Genel Sekreteri ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. Bu protokolle, ATO ve TÜRKSOY olarak kültürel, sanatsal ve akademik alanda, bilimsel çalışmadan, konferans ve kongrelere, alan çalışmalarından sergilere, festivallerden konserlere kadar insanı ilgilendiren tüm alanlarda işbirliği yapma niyetimizi imza altına aldık" şeklinde konuştu.

Toplantıda, ATO'nun faaliyetlerine ilişkin çeşitli kısa filmler de gösterildi.