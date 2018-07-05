ATO Başlattı, Ankaralılar Destekledi: Ankara Uçuyor

ATO'nun girişimleriyle 29 Ekim 2017'de Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris ile başlatılan yurt dışı uçuşlarda bugün Ankaralılar 20 ülkeden 34 destinasyona direkt uçabiliyor.

Gürsel Baran başkanlığındaki Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetimi'nin, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusunda 300 gün boyunca ısrarla sürdürdüğü girişimler sonucunda 29 Ekim 2017'de Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris'le başlatılan direkt uçuş seferleri, sekiz ayda 20 ülkeden 34 destinasyona yükseldi. Yurt dışına direkt uçuşların bu kadar kısa sürede artmasının önemli bir ihtiyacın göstergesi olduğunu belirten ATO Başkanı Baran, "Ankaralıların aktarmasız uçması başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ve THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı olmak üzere hepimizin ortak başarısıdır. Sonuçta kazanan Ankara olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, Türk Hava Yolları'nın ardından THY'nin iştiraki olan SunExpress'in Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirdiği dış hat direkt seferlerine Londra, Amsterdam, Köln ve Zürih'i eklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Göreve başladıklarından bu yana üzerinde çalıştıkları konulardan birinin Ankara'dan yurt dışına direkt uçuş olduğunu hatırlatan Baran, 180'i aşkın ülkeye ihracat yapan Ankara'nın kabına sığamadığına dikkat çekti. Göreve geldikleri günden itibaren 300 gün boyunca bıkmadan usanmadan direkt uçuşların önemini dile getirdiklerini kaydeden Baran, "Ankara ekonomik, sosyal ve beşeri sermayesiyle küresel bir kent, ticaretten, turizme, sanayiden sanata her alanda gelişimi için aktarmasız uçuşların olması şarttı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcıları ve tüm Bakanlardan destek istediklerini hatırlatan Baran, "Biz talep ettik, Türk Hava Yolları Ankara'nın potansiyelini gördü. Frankfurt, Berlin, Viyana ve Paris'e direk uçuşlar kondu. Bunun üzerine, biz de Ankaralılara çağrı yapıp 'Yeni uçuşlar koymak THY'nin görevi ise sahip çıkmak da biz Ankaralıların görevidir. Sevgili hemşehrilerimizden özellikle rica ediyoruz, Ankaralı olarak Ankara'dan uçsunlar' dedik" diye konuştu.

Yurt dışı uçuşlardaki doluluk oranının yüzde 80'lerin üzerinde gerçekleşmesinin yeni hatların açılmasına zemin hazırladığını belirten Baran, şunları söyledi:

"Ankara'dan hareket ederek varılabilecek 34 ülkenin toplam gayrisafi milli hasılasının yaklaşık 23 trilyon dolar olduğu dikkate alındığında, Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına doğrudan uçuşların potansiyelinin daha da yüksek olduğu görülebiliyor. Ankaralı firmalarımızın ihracatını artırması ve mevcut pazarlara yenilerini ekleyebilmesi, sağlık ve kongre turizminde şehrimizin gelişmesi için hedefimiz Cumhuriyetin 100. yılında 100 rotaya aktarmasız yolculuk. Ankara ve Ankaralıların bunu başaracağına inanıyorum." - ANKARA