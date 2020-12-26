ATO, "Başkent'in Değerleri ile Ankara Taşı Sergisi" açtı
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ATO, "Başkent'in Değerleri ile Ankara Taşı Sergisi" açtı

26.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:11
ATO,

Ankara Ticaret Odası (ATO), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla "Başkent'in Değerleri ile Ankara Taşı Sergisi" açtı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla "Başkent'in Değerleri ile Ankara Taşı Sergisi" açtı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO 30 No'lu Doğal Taş Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesince düzenlenen sergi, ATO Hizmet Binası Fuaye alanında açıldı.

Serginin açılışında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Atatürk'ün 101 yıl önce Dikmen sırtlarından şehre girmesiyle Ankara'nın, bir varoluş mücadelesinin kalbi ve bağımsızlık fikrinin simgesi haline geldiğini belirtti. Baran, "Şehirlerin düşmandan kurtuluşu, Ankara'nın ise Atatürk'e kavuşması bayramdır. Bu bayramı Ankara'nın değerleriyle kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu önemli günü Ankara'nın, Anıtkabir, Ankara Kalesi, Ulus Atatürk Heykeli, Atakule, Kocatepe Camisi gibi değerlerinin resmedildiği taşlardan oluşan sergiyle anmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Baran, "Atatürk bu ülkeyi kurarken, siyasi bağımsızlığın, ekonomik bağımsızlıkla taçlanması gerektiğine dikkati çekmişti. Bugün o bağımsızlık adımlarının daha da gelişmesi için yapılan çalışmalara tanık oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Ankara taşı olarak bilinen andezit için ATO'nun coğrafi işaret tescili başvurusu hazırlığı yaptığını belirten Baran, şunları kaydetti:

"Türkiye doğal taş oluşumlarının bulunduğu bir coğrafi kuşakta yer alıyor. Önemli doğal taş, mermer ve maden rezervlerine sahip. Bu rezervleri etkili ve verimli bir şekilde değerlendirmek ve ekonomiye kazandırmak için çalışmak hepimizin görevi."

ATO 30 No'lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali İhsan Güçlü ise Ankara'nın değerlerini önemli bir günün yıl dönümünde yeniden hatırlatarak hafızlara kazımak için sergiyi düzenlediklerini aktardı.

Ulus Atatürk Heykeli, Ankara Kalesi, Anıtkabir, Atakule, Kocatepe Camisi, Gölbaşı Sevgi Çiçeği, Kalecik Karası üzümü gibi figürlerin resmedildiği taş sergi, yıl sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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