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ATO Başkanı Menevşe: "Kredi faizleri düşünce fiyatlar artmamalı"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, kredi faizlerinin düşürülmesiyle fiyatların artmaması gerektiğini belirterek, "Bu süreci; yüksek fiyat artışları ile değil, fiyatları makul seviyelerde tutup, daha az karla ama daha çok satarak kazanca dönüştürmeliyiz" dedi.

ATO Başkanı Menevşe:
03.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:26

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, kredi faizlerinin düşürülmesiyle fiyatların artmaması gerektiğini belirterek, "Bu süreci; yüksek fiyat artışları ile değil, fiyatları makul seviyelerde tutup, daha az karla ama daha çok satarak kazanca dönüştürmeliyiz" dedi.

ATO Başkanı Menevşe, yaptığı açıklamada, kamu bankalarının, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için konuttan taşıta, yerli üretime destekten, tatile kadar 4 yeni finansman paketini devreye aldığını hatırlattı. Dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizin zor bir yıl yaşadığını ifade eden Menevşe, "Yılın başından itibaren dünya genelinde yaşanan pandemi birçok alanda ekonomileri güç bir alana sürükledi. Korona virüsün ülkemizde mart ayı ortalarında görülmesi sonucu alınan önlemlerin etkisiyle tüm dünya gibi biz de içe kapanmak zorunda kaldık. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında yine tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem iç hem de dış pazarda daralma yaşamıştır" diye konuştu.

Hükümet tarafından, Ekonomik İstikrar Kalkanı, İşe Devam Kredisi, Kamu alacaklarının ötelenmesi ve Odalar tarafından Nefes Kredisi gibi önemli adımlar atılarak firmaların ayakta kalması ve faaliyetlerine devam edebilmesi için önemli destekler verildiğini ve verilmeye devam edildiğini söyleyen Menevşe, "1 Haziran itibariyle normalleşme sürecinde piyasaların tekrar eski dinamizmine kavuşmasını sağlamak amacıyla, bu defa tüketiciye yönelik olarak çok uygun ve çeşitli alternatifli tüketici kredilerinin sunulmasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sayede inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve turizm gibi sektörlerde direkt diğer sektörlerde ise dolaylı olarak canlılık sağlayacak, piyasaları tetikleyecek ve ekonominin çarkları dönmeye başlayacaktır. Bu suretle atıl kapasitelerin tekrar üretime geçmesi, ilave istihdam ve hatta yeni yatırımlar gündeme gelebilecek ancak; çok uygun şartlarda kredi olanaklarının sağlandığı bu zor ortamda satıcıların bunu fırsata dönüştürerek fiyatları yükseltiyor olması ticari etikten uzak bir yaklaşımdır. Omuzlarımızdaki bu yükün altından hep birlikte gayret göstererek çıkmalıyız. Piyasalarda yaşanacak astronomik fiyat artışları, sağlanan kolaylıkların önünü tıkayarak, piyasaların yeniden kilitlenmesine neden olabilir. Bu süreci; yüksek fiyat artışları ile değil, fiyatları makul seviyelerde tutup, daha az karla ama daha çok satarak kazanca dönüştürmeliyiz" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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