ATO Başkanı Baran, iş dünyasının ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı
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ATO Başkanı Baran, iş dünyasının ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı

ATO Başkanı Baran, iş dünyasının ve vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs mücadelesinin, başarıyla sonuçlanmasını temenni ederek, "İş dünyamızın ve milletimizin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, korona virüs mücadelesinin, başarıyla sonuçlanmasını temenni ederek, "İş dünyamızın ve milletimizin Ramazan Bayramını kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.

ATO Başkanı Baran, Ramazan Bayramı için bir kutlama mesajı yayımladı. Bayramların birlik ve beraberliğin, huzur ve yardımlaşmanın en yoğun yaşadığı günler olduğunu kaydeden Baran, ülke olarak koronavirüs önlemleri nedeniyle tam kapanmanın, Ramazan ayı olması nedeniyle de manevi iklimin yoğunlukla yaşandığı bu dönemin ardından gelen Bayram'ın sağlıklı günlerin habercisi olmasını diledi.

Baran mesajında şunları kaydetti:

"Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın ardından, bir bayramı daha bir arada geçiremiyor olsak da, birlik ve beraberliğin önemini derinlerde hissedelim. Ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi günlere ulaşmak için bu bayram da gönüllerimizle kucaklaşalım. Ticarinden, sanayicisine, işçisinden esnafına, yaşlısından gencine kadar tüm milletimizin fedakarlık yaptığı bu kapanma sürecinin ardından Bayram'da da önlemlere riayet ederek Bayram sevincimizi kalıcı sağlık sevinciyle birleştirelim. Korona virüsle mücadelenin aşı, maske, mesafe, temizlik ve diğer önlemlerle birlikte başarıyla sonuçlanması temennisiyle, iş dünyamızın ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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