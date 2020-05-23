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ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bayramlarda manevi değerlere daha sıkı sarılmak gerektiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle üretimin, ticaretin ve tüketimin sekteye uğradığı bu süreçte, ekonomimizin ivme kaybetmemesi, üretim ve istihdamın devamı için hepimiz sorumluluk...

ATO Başkanı Gürsel Baran'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
23.05.2020 10:21 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:21

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, bayramlarda manevi değerlere daha sıkı sarılmak gerektiğini belirterek, "Koronavirüs nedeniyle üretimin, ticaretin ve tüketimin sekteye uğradığı bu süreçte, ekonomimizin ivme kaybetmemesi, üretim ve istihdamın devamı için hepimiz sorumluluk alalım, hepimiz gücümüz yettiğince sektörlerimize katkı sağlayalım." ifadesini kullandı.

Baran, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, Türk milleti ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Birlik ve beraberliğin sembolü olan bayramların, dini ve kültürel olarak büyük anlam taşıdığına işaret eden Baran, bayramın herkes için sağlıklı ve güzel günlerin habercisi olmasını diledi.

Baran, bayram günlerine erişmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını da belirterek, "İçinden geçtiğimiz bu özel dönemde ramazan ayı, her zamankinden daha fazla kenetlenip dayanıştığımız bir ay oldu. Ramazan'ın huşusu, paylaşmanın bereketiyle gönüllerimizi sardı." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramda değerlere daha sıkı sarılmak gerektiğine dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Milletimizin harcını teşkil eden manevi tutkalı gönüllerimizde hissetmeliyiz. Koronavirüs nedeniyle üretimin, ticaretin ve tüketimin sekteye uğradığı bu süreçte, ekonomimizin ivme kaybetmemesi, üretim ve istihdamın devamı için hepimiz sorumluluk alalım, hepimiz gücümüz yettiğince sektörlerimize katkı sağlayalım. Milletimizin her ferdiyle gönül gönüle kalpten inanarak, oku daha ileriye atmak için bu günleri geçici bir geriye çekilme süreci olarak görelim."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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