ATO Başkanı Gürsel Baran'dan bankalara çağrı

10.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:56

ATO Başkanı Gürsel Baran, "Enflasyonu ve faizleri indirmek için ekonominin tüm kesimleri seferber olmuşken, piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz." dedi.