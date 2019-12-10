ATO Başkanı Gürsel Baran'dan bankalara çağrı
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Enflasyonu ve faizleri indirmek için ekonominin tüm kesimleri seferber olmuşken, piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz.
10.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:56
ATO Başkanı Gürsel Baran, "Enflasyonu ve faizleri indirmek için ekonominin tüm kesimleri seferber olmuşken, piyasaları canlandıracak uygulamalara bankalarımızın da gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com