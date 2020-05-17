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ATO Başkanı Gürsel Baran başkentteki kuyumcuları ziyaret etti Açıklaması

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından başlayan normalleşme süreci ve sonrasında kişisel temizliğe verilen önem gibi ticarette fiili ve fikri hijyene de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

ATO Başkanı Gürsel Baran başkentteki kuyumcuları ziyaret etti Açıklaması
17.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:12

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından başlayan normalleşme süreci ve sonrasında kişisel temizliğe verilen önem gibi ticarette fiili ve fikri hijyene de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Kuyumcular ve Mücevherat Komitesi üyeleriyle normalleşme adımlarının atıldığı Anafartalar'daki kuyumcuları ziyaret etti.

Baran'a yaşadıkları sıkıntıları aaktaran sektör temsilcileri, salgın nedeniyle durma noktasına gelen ticari faaliyetlerinden dolayı işletme giderlerini karşılayamadıklarına dikkati çekti.

Kuyumcular, sektörün gelişmesi için tasarım çalışmalarına önem verdiklerini, yerli ve yabancı turistler için Ankara'nın simgelerini içeren yeni tasarımlar geliştirmeye hazırlandıklarına değindi.

ATO Başkanı Baran da normalleşme sürecinde atılacak adımlarla kuyumculuk sektörünün iş haciminin artmasını beklediklerini kaydetti.

Sektörün daha iyi hale gelmesi için önlemler alınması gerektiğini belirten Baran, "Pandemi döneminde kişisel temizliğimize daha da dikkat ediyoruz. Normalleşme süreci ve sonrasında da kişisel temizliğimize verdiğimiz önem gibi ticarette fiilen ve fikren hijyene dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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