ATO'dan "mesleki eğitim" vurgusu
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ATO'dan "mesleki eğitim" vurgusu

07.10.2020 12:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:56
ATO'dan

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitime verdiği öneme dikkati çekerek, "Yerli ve milli üretimi artırmayı, ithalatı azaltmayı hedefleyen ülkemizde bu çalışma, meslek okullarında eğitim gören gençlerimizle mümkün olacaktır.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitime verdiği öneme dikkati çekerek, "Yerli ve milli üretimi artırmayı, ithalatı azaltmayı hedefleyen ülkemizde bu çalışma, meslek okullarında eğitim gören gençlerimizle mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, ATO Başkanı Baran'ı makamında ziyaret etti. ATO'nun Mesleki Eğitim ve Nitelikli İş Gücü Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Abidin Memili ve üyelerinin de yer aldığı ziyarette, mesleki eğitim ve iş dünyası arasındaki ilişki ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, ekonominin gelişimi için büyük önem taşıyan mesleki eğitimin güçlenmesini önemsediklerini belirtti.

Baran, Milli Eğitim Bakanlığının son yıllarda mesleki eğitime verdiği önem ve bu konuda yaptığı isabetli çalışmaların meyvesinin salgın sürecinde alındığını belirterek, "Yerli ve milli üretimi artırmayı, ithalatı azaltmayı hedefleyen ülkemizde bu çalışma, meslek okullarında eğitim gören gençlerimizle mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs sürecinde meslek liselerinde gerçekleştirilen dezenfektan, kolonya, maske ve yüz koruyucu siperlik üretimine dikkati çeken Baran, "Meslek liselerinin bu hassas dönemde toplumun talebine hızla cevap vererek üretime geçmesi çok önemli." ifadelerini kullandı.

Özer de bakanlığın mesleki eğitimi geliştirip, güçlendirmeye yönelik çalışmalarını paylaştı.

ATO'dan 'mesleki eğitim' vurgusu
ATO'dan 'mesleki eğitim' vurgusu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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