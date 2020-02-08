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ATO Başkanı Baran yabancı öğrencilerle buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Erasmus Plus Programı kapsamında "Gençler Arasında Akran Arabuluculuğu Projesi" ile yurt dışından gelen öğrencilerle bir araya geldi.

08.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:49
ATO Başkanı Baran yabancı öğrencilerle buluştu

(ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Plus Programı kapsamında "Gençler Arasında Akran Arabuluculuğu Projesi" ile yurt dışından gelen öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: Dunya.com

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