ATO Başkanı Baran yabancı öğrencilerle buluştu
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Erasmus Plus Programı kapsamında "Gençler Arasında Akran Arabuluculuğu Projesi" ile yurt dışından gelen öğrencilerle bir araya geldi.
08.02.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:49
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Erasmus Plus Programı kapsamında "Gençler Arasında Akran Arabuluculuğu Projesi" ile yurt dışından gelen öğrencilerle bir araya geldi.
Kaynak: Dunya.com