ATO Başkanı Baran: "Vergide dijitalleşme iş dünyasına büyük fayda sağlayacak"

21.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:40

Teknolojik gelişmelere uyum ve kamu hizmetlerinin hızlı yürütülmesi açısından vergi mevzuatında yapılan değişiklerle birlikte kapsamı genişletilen ve 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olan elektronik belge ve defter uygulamaları Ankara Vergi Dairesi yetkilileri tarafından Ankara Ticaret Odası (ATO) üyelerine anlatıldı.



ATO'nun 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi'nin TİMKODER ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenlediği "E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter Uygulamaları Bilgilendirme Toplantısı" ATO Meclis Salonu'nda yapıldı. Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan'ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, vergi daireleri ile mükellefler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan tüm belgelerin dijitalleşmesinin önemine değinerek, "İş dünyası olarak vergi sistemindeki dijitalleşme bizler içinde büyük fayda sağlayacak" dedi. İletişim teknolojilerindeki gelişimin iş yapış şekillerini değiştirdiğini ve bu değişikliklerin dışında kalmanın mümkün olmadığını kaydeden Baran, elektronik uygulamaların mükelleflerin vergi daireleriyle yaptıkları işlemleri tek noktadan yürütmesini sağladığını belirtti. Baran, "Bir tuşla binlerce fatura arasından istediğimiz belge ve bilgiye kolaylıkla ulaşabileceğiz" dedi.



Vergi dairelerinin dijitalleşmesinin kayıt dışı ile mücadele, daha hızlı vergi toplama ve vergi planlaması açısından önemli olduğuna dikkat çeken Baran, " Kazandığı her kuruşun faturasını kesen, vergisini ödeyen işletme, vermeyen işletme yüzünden haksız rekabete maruz kalıyor. Kayıt dışıyla mücadele sadece devletin değil bizlerin de yaşadığı bir sorun. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden ekonomik kalkınma ve büyümeye kadar tüm kamu yatırımları vergilerimizle yapılıyor" dedi. ATO'nun dijital dönüşüm çalışmalarından bahseden Baran, "Üyelerimiz odamıza gelmeden bir tıkla onlarca belgeyi internet üzerinden alabiliyor. Bu belgelerin sayısını artırmakla ilgili gayretimizi sürdürüyoruz. Dijital hizmetler sayesinde üyelerimiz zamandan tasarruf ederken bizim de iş yükümüz hafifliyor" diye konuştu.



"2018'de 72.6 milyar TL vergi topladık"



Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan da toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek elektronik belgeler hakkında bilgi verdi. Karayılan, bazı uygulamaların da yıl ortasında yürürlüğe gireceğini kaydetti. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak Başkent'te hizmet verdikleri vergi dairelerinde mükellef odaklı hizmet anlayışı ortaya koyduklarını anlatan Karayılan, mükellefe yaklaşım politikalarının kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.



Elektronik dönüşümle ekonomide kayıt dışılığın azalacağına dikkat çeken Karayılan, "Kayıt dışı çalışan işletme ile diğer işletmeleri aynı rekabete tabi tutup başarılı olmalarını bekleyemeyiz. Bu iki farklı işletmeyi karşı karşıya getirmemek bizim en önemli yükümlülüğümüz" dedi.



Karayılan, Ankara Vergi Dairesi olarak 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 72,6 milyar lira vergi topladıklarını söyledi. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı olarak sadece vergi toplama hizmeti yapmadıklarını hatırlatan Karayılan, 5 milyar nakit, geri kalanı da mahsuplaşma olmak üzere 8,5 milyar liralık da vergi iadesi gerçekleştirdiklerini bildirdi. Karayılan, gerçekleştirdikleri iade ile taleplerin yüzde 98'ini karşıladıklarını da söyledi. Elektronik belge dönüşümü konusunda başka ülkelere örnek olduklarını da kaydeden Karayılan, "Birçok ülke tarafından yerinde inceleme talepleri alıyoruz" diye konuştu.



Karayılan, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek yeni düzenleme ile vergi dairesi müdürlükleri tarafından yapılan takip ve tahsilatların vergi daireleri vezneleri haricinde kamu bankaları aracılığıyla da gerçekleştirileceğini bildirdi.



"Değişim ve yeniliğe ihtiyacımız var"



Aynı zamanda Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) Başkanı olan ATO 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı Tekin Yetiş, konuşmasında dünyadaki değişimlerin çok hızlı yaşandığını belirterek, "Geçmişte raflara malzeme koymakta zorlanılırken ürün kıymetliydi. Bugün müşteri kıymetliyken müşterinin zamanı her şeyden daha kıymetli oldu. Dolayısıyla dünya bu kadar hızlı değişirken, bizim de değişim ve yeniliğe ihtiyacımız var" dedi. Yetiş, üyelerin talepleri doğrultusunda yılbaşından itibaren zorunlu olan e-fatura, e-arşiv ve e-defter uygulamaları konusunda işletmeleri bilgilendirmek üzere toplantıyı düzenlediklerini anlattı.



Açılış konuşmalarının ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü Yüksel Çelebi, bir sunum yaparak e-belge uygulamalarının sağladığı faydalar, e-belge oluşturulması, e-belge uygulama çeşitleri ve yararlanma yöntemleri hakkında ATO üyelerine bilgi verdi. Sunumun ardından Ankara Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, TİMKODER Başkanı ve ATO 15 No'lu Sıhhi Tesisat Malzemesi Satıcıları Meslek Komite Başkanı Tekin Yetiş ve Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir İdaresi Grup Müdürü Yüksel Çelebi katılımcıların sorularını cevapladı.



Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürü Yüksel Duman, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Müdürleri ve çok sayıda ATO Meclis ve Komite Üyesi katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA