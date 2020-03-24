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Ankara Ticaret Odası, Ekonomi

ATO Başkanı Baran: "Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel bir sorun olarak tüm ekonomileri etkileyen yeni tip korona virüse karşı mücadelenin birlik ve beraberlik içinde başarılı sonuç verebileceğine dikkat çekerek, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız.

24.03.2020 11:41 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:41
ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, küresel bir sorun olarak tüm ekonomileri etkileyen yeni tip korona virüse karşı mücadelenin birlik ve beraberlik içinde başarılı sonuç verebileceğine dikkat çekerek, "Eşi görülmemiş bir küresel sorunla karşı karşıyayız. Tek çaresi insan olduğumuzu hatırlamak ve birbirimizden elimizden gelen yardımı esirgememek" dedi.

Baran, Başkent'te dükkanını, evini kiraya veren mucirlere, birbirine yardımı dokunacak tüm vatandaşlara çağrı yaparak, "Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım. Bu süreçte imkanı olan elindeki imkanla en yakınındakinden başlamak üzere destek olsun. Bu bir ekmek de olabilir bir ailenin aylık gideri de. Birbirimize destek olmak için gün bugün" ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı bir açıklama yaparak, vatandaşları korona virüsle mücadele sürecinde birbirine maddi ve manevi açıdan destek olmaya davet etti. Baran, yeni tip korona virüs salgınına karşı hükümetin aldığı önlemlerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinin önemine dikkat çekerek, bu sürecin ancak birlik ve beraberlik içinde atlatılabileceğini söyledi. Baran, hükümetin desteklerinin ardından AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın, belediyelerin kira alacaklarının tahsilinin ertelenmesi için genelge yayınladığını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı öncülük ettiği bazı belediyelerin de kira ertelemesine yöneldiğini anlattı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Başkent'te 9 bin 562 işletmenin geçici olarak faaliyetinin durdurulduğunu hatırlatan Baran, çalışanları ve aileleriyle birlikte yaklaşık 306 bin kişinin etkilendiğini ifade etti. Geçici süreyle faaliyeti durdurulan işletmelerin kapalı kaldığı süre boyunca kira ödemekte sorun yaşayacağına dikkat çeken Baran, işletmesi açık olduğu halde iş yapamayanlarla, gelir kaybına uğrayanların sıkıntı yaşadığına dikkat çekti. Türk milletinin yardımlaşma ve dayanışma duygusuna sahip bir millet olduğunu hatırlatan Baran, bu süreçte imkanı olan herkesin ihtiyacı olana yardım yapması için çağrıda bulundu.

Baran, "Türk milleti olarak tarihimiz zor dönemlerde verdiğimiz başarılı mücadele örnekleriyle dolu. Alicenap milletimiz her sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içinde atlatmayı bilmiş, her seferinde birbirine kenetlenmiştir. İşte şimdi hepimizin önünde yeni bir mücadele duruyor. Dünyayı etkileyen yeni tip korona virüs salgınından en az hasarla çıkmamız, bu ülkeyi çocuklarımıza, torunlarımıza parlak geleceğiyle birlikte bırakmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız evinde kalarak salgını önleme gayretinde. Bu süreci atlatmak için hükümetimiz desteğini açıkladı. Şimdi sıra bizde! Bu süreci atlatmanın tek yolu paylaşmak. Varlığı da yokluğu da kirayı da paylaşalım. Evde kalalım, sosyal mesafemizi koruyalım ancak gönül mesafemizi yaklaştıralım" diye konuştu.

"İşinin başında olan herkese teşekkür"

Baran, korona virüs ile mücadele sürecinde insanlığın yararına hizmet gerçekleştirdiği için evinde kalamayıp çalışanlara da teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu günlerde sağlığımız için fedakarlık yapan doktor, hemşire başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları, ekmek başta olmak üzere gıda üreticileri, sağlık ve temizlik malzemesi üreticileri, belediye temizlik görevlileri, perakende sektörü çalışanları ve adını burada sayamadığım tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Korona virüs tehlikesini ancak bu süreçte birbirimize destek ve moral vererek aşabiliriz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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