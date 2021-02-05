ATO Başkanı Baran: "Üyelerimiz 'aşırı ve adil olmayan artış' ibaresinin net şekilde tanımlanmasını istiyor"
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ATO Başkanı Baran: "Üyelerimiz 'aşırı ve adil olmayan artış' ibaresinin net şekilde tanımlanmasını istiyor"

05.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:58
ATO Başkanı Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Oda üyelerinin, ilgili düzenlemede yer alan "aşırı ve adil olmayan artış" ibaresinin tam olarak hangi kriterlere göre belirlendiği konusunun net şekilde tanımlanmasını istediğini bildirdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Oda üyelerinin, ilgili düzenlemede yer alan "aşırı ve adil olmayan artış" ibaresinin tam olarak hangi kriterlere göre belirlendiği konusunun net şekilde tanımlanmasını istediğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Toptan Gıda ve Perakende Ticareti Sektörleri İstişare Toplantısı ATO Başkanı Baran, Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer ile toptan ve perakende gıda sektörü temsilcilerinin katılımıyla ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, bir süredir ülke gündeminin ilk sıralarında yer alan "fahiş fiyat artışı" konusunun hem tüketicileri hem toptan ve perakende gıda ticareti sektörünü hem de Ticaret Bakanlığını ilgilendirdiğini belirterek, ATO olarak sektörün bu sorununa çözüm aramak üzere ortak akıl toplantısı düzenlediklerini ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri toptan ve perakende gıda ticareti sektörünün vatandaşa aralıksız hizmet vermeyi sürdürdüğüne dikkati çeken Baran, gıda ticareti yapan üyelerin, fahiş fiyat artışı uygulamalarıyla ilgili mevzuatın yeterince açık ve anlaşılır olmaması nedeniyle haksız ve yersiz şekilde sorgulanmalarla sıkıntı yaşadıklarını vurguladı. Baran, "Üyelerimiz, ilgili düzenlemede yer alan 'aşırı ve adil olmayan artış' ibaresinin tam olarak hangi kriterlere göre belirlendiği konusunun net bir şekilde tanımlanmasını istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınına bağlı olarak tüm dünyada gıdada arz-talep dengesinin bozulduğuna, bunun da öngörülemeyen artışlara neden olduğuna işaret eden Baran, bu durumun ülkede de etkili olduğunu, mevsimsel etkiler başta olmak üzere birçok parametrenin fiyat artışlarına etki ettiğini bildirdi. Baran, ülkedeki 83 milyon kişinin tamamını ilgilendiren bu konuyla ilgili tüm tarafların yararına olacak şekilde kalıcı bir çözüm üretilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

"Hassasiyetle çalışıyoruz"

Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karaer de fahiş fiyat artışı denetimlerinde ticaret erbabının mağdur olmaması için çok büyük hassasiyetle çalıştıklarına ve denetimlerde tespit ettikleri konuları Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna ilettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Esnafı, taciri mağdur etme niyetimiz olmadığı için hassasiyetle yaklaşıyoruz. Bu süreci birlikte çok fazla zarar görmeden yürütmek istiyoruz. Ceza yazmak bizim çok istediğimiz bir şey değil. Bugün burada oluşacak önerilerin Bakanlığımızca değerlendirilmesinin bu sürece faydası olacaktır."

ATO 1 No'lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Çetinkaya da tüm tarafların denetimlerin adil yapılmasını istediğini belirterek, haksız bir suçlamayla karşı karşıya gelmemek için tüm tarafların birlik olması ve beraber çalışması gerektiğini bildirdi.

Lonca Kurumsal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Ticaret Bakanlığı Eski Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel de sorunların değerlendirilmesinin ardından çözümlerin sektörle birlikte ortak akılla geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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