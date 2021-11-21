ATO Başkanı Baran, üretici firmalara satış sözleşmelerine riayet etmeleri çağrısında bulundu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, son dönemde maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üretici firmaların imzalanmış sözleşmelere riayet etmediğini belirterek, "Verilmiş sözleri yerine getirmeyerek satış yapanlar, toptancıları ve dağıtıcıları zor durumda bırakıyor ve piyasa ekonomisinin işleyişini sekteye uğratıyor." ifadelerini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, üretici firmalara satış sözleşmelerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.

Tedarik zincirlerinin bozulması, ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve ham madde fiyatlarının yükselmesi nedeniyle tüm dünyada üretim maliyetlerinin yükseldiğini hatırlatan Baran, enerji fiyatlarındaki yükselme ve kurdaki dalgalanmaların da maliyet artışlarına sebep olduğunu bildirdi.

Baran, maliyet artışlarının fiyatlara yansıdığına ve bunun normal olduğuna işaret ederek, "Salgın süreciyle birlikte dünya tedarik zincirinde bozulmayla başlayan süreç enerji ve ham madde fiyatlarında yükselişe, bu yükseliş üretim maliyetlerinde artışa ve satış fiyatlarına yansıdı. Bunda sorun yok ancak son dönemde maliyet artışlarını gerekçe gösteren bazı üretici firmalar imzalanmış sözleşmelere riayet etmiyor. Verilmiş sözleri yerine getirmeyerek satış yapanlar, toptancıları ve dağıtıcıları zor durumda bırakıyor ve piyasa ekonomisinin işleyişini sekteye uğratıyor. Üreticiyle toptancı arasındaki alım satımlarda, maliyet artışları gerekçe gösterilerek sözleşme fiyatlarına sadık kalınmamaya, sözler tutulmamaya ve verilen siparişler yerine getirilmemeye başlandı." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, toptancıların, ürünleri sipariş ettiği fiyattan alıp alamayacağı konusunda tedirginlik yaşadığını ve önünü görmekte zorlandığını vurguladı.

Tedarik zincirinin üreticiden toptancı, dağıtıcı, perakendeci ve tüketiciye kadar sürecin tamamını kapsadığına dikkati çeken Baran, şunları kaydetti:

"Üretici firmalardan alınan fiyatlarla iş bağlantıları gerçekleştiren ve büyük projelerle sözleşme imzalayan bayiler, iptal edilmek istenen sözleşmeler nedeniyle zor duruma düşüyor, maddi kayıpların yanı sıra güvenilirliğini de kaybetme tehlikesi yaşıyor. Üyelerimiz, sözleşme şartlarını yerine getirememekten dolayı yasal yaptırım riskiyle de karşı karşıya kalabiliyor. Ticari hayat üreticiden perakendeciye kadar bir bütün. Bu noktada üretici firmalardan beklenti, birlikte çalıştıkları satış kanallarının sesine kulak vermeleri ve onları zor durumda bırakmamalarıdır."

Baran, tüm dünyanın yaşadığı fiyat artışı sürecinin Türkiye'deki yansımalarının birlik ve beraberlik içinde aşılabileceğinin de altını çizdi.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet